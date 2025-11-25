川習通話！新華社稱「談台灣」慘遭打臉 民進黨團轟：中國惡人先告狀

記者詹宜庭／台北報導

吳思瑤出席民進黨團輿情回應記者會。（圖／翻攝畫面）

中國新華社24日深夜報導指，中國國家主席習近平晚間與美國總統川普通電話，習近平在通話中闡明中方在台灣議題上的原則立場，並聲稱「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」，但川普稍後在社群平台發文，說雙方僅提到10月底在南韓與習近平會晤時討論的芬太尼和農產品等議題，隻字未提台灣。對此，民進黨政策會執行長吳思瑤表示，中國是「惡人先告狀」，以為「先喊先贏」，卻遭川普以「軟釘子」回應，明顯背後有政治操作。

鍾佳濱表示，川習通話的內容應該是他們兩人最了解，但新華社不知消息從何而來，大舉列出通話細節。他指出，台灣方面對於川習通話內容高度關注，根據雙方會後的公開表述了解是否有共識。就目前而言，川普在臉書上的說明相當清楚，對於與習近平的通話內容大致表達「了解與知悉」，並未見任何與台灣相關的字眼。

鍾佳濱指出，反倒是新華社的說法，彷彿坐在習近平旁邊，詳細描述習對國家定位的看法。但中國並非一個擁有新聞自由的國家，新華社本就是中共的傳聲筒，無例外地傳遞習近平希望對外釋放的訊息。然而，這是否為川普所認知、所同意的內容，仍保留空間。他強調，對於重要國家領導人之間的談話，台灣方面表達尊重，台美關係密切，將持續關注川普對台灣相關立場與政策的公開發言。

吳思瑤則說明，中國是「惡人先告狀」，但川普並不買單。習近平以為「先喊先贏」，卻遭川普以「軟釘子」回應。從川普公布的官方臉書來看，內容明確聚焦於烏克蘭、芬太尼等議題，完全未提台灣。她表示，兩位國家元首談了什麼，台灣方面予以尊重，並會持續關注，但新華社迅速發稿、意圖為這通電話定調，明顯背後有政治操作。

吳思瑤強調，「台灣回歸中國」的說法不但背離歷史事實，也違反國際社會的普遍認知。歷史上從未出現「台灣回歸中國」的議題，台灣從來不曾隸屬於中華人民共和國，台灣與中國本就是一邊一國、互不隸屬。她呼籲，中共應回歸歷史真相，回歸印太地區的和平發展，也應回歸正軌的國際秩序。

