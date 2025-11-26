「川習通話」究竟誰打給誰？美財長：川普主動致電、美對台立場不變

美國總統川普（左）與中國國家主席習近平10月30日在南韓釜山舉行會談後，2人步出會場時，川普靠向習近平的耳邊說話。美聯社



美國總統川普和中國國家主席習近平週一（11/24）通話，一度傳出是習近平罕見主動致電。不過美國財政部長貝森特週二（11/25）澄清，這通電話是川普發起。至於兩人在通話中是否談及台灣？貝森特僅說，美國對台政策立場不變。

貝森特（Scott Bessent）週二接受CNBC專訪時被問及最新的「川習通話」。他表示：「我先釐清一下，川普總統是在南韓釜山的（川習）歷史性會面後30天

發起這通兩位領袖間的通話。他們有很好的關係。」

貝森特說，川普和習近平討論中國購買美國大豆的進度，並強調中國會在未來3年半內「至少」訂購8750噸美國大豆。

主持人追問，中方對此通話所發布的聲明和美方說法有些不同，中方強調川習兩人針對烏克蘭和台灣議題的討論。主持人問貝森特：「美國目前對台灣的立場為何？」

貝森特回應表示：「美國對台立場不變。」但他並未在此議題上多作說明，而是把話題轉向俄烏衝突，稱習近平同意俄烏必須達成和平進展，並同意在此做出努力。

根據中國官媒新華社報導，習近平在與川普通話時「闡明了中方在台灣問題上的原則立場，強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」。川普則回應表示「美方理解台灣問題對於中國的重要性」。

不過川普事後在社群媒體Truth Social發文表示，他和習近平的通話內容涵蓋烏克蘭、芬太尼和美國農產品等議題，隻字未提台灣。

美國《華爾街日報》週二引述知情人士稱，這次是習近平罕見主動致電川普。中國外交部發言人毛寧則在週二的例行記者會上表示，據她了解「此次通話是美方發起的」。

