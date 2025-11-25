川習通話 總統府：樂見有助確保區域安全的努力

總統府發言人郭雅慧。 圖：總統府提供

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）24日晚間與中國國家主席習近平通話，中共官媒《新華社》報導指出，習近平在通話中告訴川普，台灣「回歸中國」是戰後國際秩序的重要組成部分。不過，川普發文則未提及台灣。對此，總統府發言人郭雅慧今（25）日表示，我政府樂見對於任何有助於確保區域安全穩定現狀、降低各種單邊行為帶來風險的努力。她並批，中方的不實敘事，無法改變中華民國和中華人民共和國互不隸屬的事實。

《新華社》報導指稱，雙方談到台灣議題與俄烏戰爭議題，習近平向川普表示，台灣「回歸中國」是戰後國際秩序的重要組成部分，而美方則理解台灣議題對於中國的重要性。不過，川普發文則說，雙方討論烏俄戰爭以及芬太尼、農產品等議題。文中並未談及台灣。

郭雅慧表示，注意到相關通話內容。對於美中領袖對話，我政府立場一如既往，對於任何有助於確保區域安全穩定現狀、降低各種單邊行為帶來風險的努力，我國一向支持樂見、正面看待。台灣亦將持續與美方保持緊密聯繫，共同致力於區域的安全與穩定。

郭雅慧強調，無論是二戰時期的文件，包括《開羅宣言》、《波茨坦公告》和《舊金山和約》，或是後續聯合國相關決議，都無涉決定台灣的政治地位。她說，「中方的不實敘事，無法改變中華民國和中華人民共和國互不隸屬的事實。台灣作為國際社會負責任一員，我們會持續和理念相近友盟各方攜手合作、維護現狀，共同確保區域與台海的和平、穩定與繁榮。」

外交部發言人蕭光偉表示，外交部要呼籲國際社會高度警覺，並且共同反制中國透過虛假不實的敘事以及所謂的法律戰，來強化其台灣議題內政化的論據，企圖為對台動武尋求虛假合法化的惡劣意圖。他說，台灣一貫致力於夥伴國家共創區域繁榮，並維持區域以及台海的和平、穩定與繁榮。

