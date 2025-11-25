即時中心／顏一軒、陳治甬報導

美國總統川普（Donald Trump）台灣時間24日晚間與中國國家主席習近平完成今（2025）年第4度通話，但習近平通話時向川普稱，「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」。對此，總統府發言人郭雅慧今（25）日回應，府方注意到相關通話內容。對於美中領袖對話，我政府立場一如既往，對於任何有助於確保區域安全穩定現狀、降低各種單邊行為帶來風險的努力，我國一向支持樂見、正面看待；台灣亦將持續與美方保持緊密聯繫，共同致力於區域的安全與穩定，而中方的不實敘事，無法改變「互不隸屬」的事實。





同時，郭雅慧強調，無論是二戰時期的文件，包括《開羅宣言》、《波茨坦公告》和《舊金山和約》，或是後續聯合國相關決議，都無涉決定台灣的政治地位；中方的不實敘事，無法改變中華民國和中華人民共和國互不隸屬的事實；台灣作為國際社會負責任一員，我們會持續和理念相近友盟各方攜手合作、維護現狀，共同確保區域與台海的和平、穩定與繁榮。

而行政院長卓榮泰今早受訪時則指出，行政院都注意到這種國際間的一個重要的對話，但必須再次強調，中華民國台灣是一個完完全全的主權獨立的國家，2300萬國人沒有回歸的選項，這個很清楚的。

卓揆重申，「台灣是世界的台灣，台灣在區域安全以及科技經濟發展上面，對世界是至為重要的，所以維持現狀也是世界現在大家共同注意的一個發展，中國沒有辦法用任何的形式來破壞這個現狀，這也是為什麼我們要加強自己的自我防衛能力，跟世界民主理念國家站在一起的重要的原因」。





原文出處：快新聞／川習通話！習近平又提台灣回歸中國 總統府：無法改變互不隸屬的事實

