川習通話！習近平提「台灣回歸中國」 卓榮泰：2300萬國人沒有回歸的選項

台北市 / 武廷融 綜合報導

美國總統川普與中國國家主席習近平在24日深夜通話，根據新華社報導，習近平在通話中提到「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」。對此，行政院長卓榮泰今(25)日強調，中華民國台灣是一個完完全全的主權獨立的國家，2300萬國人沒有回歸的選項。

川普與習近平在24日深夜通電話，川普表示與習近平談及烏俄戰爭、芬太尼和大豆、稀土、AI晶片等議題。而根據新華社報導，習近平在通話中提出「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」，川普則回應中國當年為二戰勝利發揮了重要作用，美方理解台灣問題對中國的重要性。川普在個人社群沒提到通話觸及台灣議題，但是中國官媒新華社卻主動公布通話觸及台灣議題。

廣告 廣告

對此，卓榮泰今日受訪時強調，中華民國台灣是一個完完全全的主權獨立的國家，2300萬國人沒有回歸的選項，這個很清楚的。卓榮泰說，台灣是世界的台灣，台灣在區域安全以及科技經濟發展上面，對世界是至為重要的，所以維持現狀也是世界現在大家共同注意的一個發展。

卓榮泰指出，中國無法用任何的形式來破壞這個現狀，「這也是為什麼我們要加強自己的自我防衛能力，跟世界民主理念國家站在一起的重要的原因。」

原始連結







更多華視新聞報導

川習通話分析：川普盼討論俄烏戰爭 習藉機談台灣

川普：和習近平談俄烏、黃豆等議題 邀習明年訪美

日本「台灣有事」說 中國提高回應層級

