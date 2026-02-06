川習通話 蕭旭岑稱台灣已成「被交易的籌碼」

〔記者施曉光／台北報導〕日前率團赴中國北京參加國、共兩黨智庫論壇的國民黨副主席蕭旭岑，今日上午接受廣播節目「千秋萬事」專訪指出，在美國總統川普與中國國家主席習近平通話之後，台灣已經從原本可以在美中兩邊扮演角色、左右逢源，變成「被交易的籌碼」，但賴清德總統與民進黨卻「喪事喜辦」，可操作成「新兩國論」，顯然賴政府真的慌了手腳。

此外，針對民眾黨不分區立委李貞秀國籍爭議，蕭旭岑表示，根據中華民國憲法「一國兩區」的概念，李貞秀從「大陸地區」轉到「台灣地區」，並不涉及國籍問題，內政部卻主張依「國籍法」，這絕對不對，他並建議李貞秀狀告劉世芳瀆職，而且以後國民黨如果重返執政，一定要彈劾劉世芳這個迫害陸配的「惡劣政務官」。

此外，蕭旭岑還指出，根據陸委會官網上公告的新聞稿指出，台商在中國的所得、薪資收入匯回台灣時，仍應申報納稅，被視為境內所得，為什麼收錢時是「一個中國」，當沒有要收錢，要打擊政敵的時候，就變成「兩國」，迫害陸配？賴清德總統與行政院長卓榮泰是否要處分那些根據「一中原則」辦事，違反「新兩國論」的財政部關稅署官員？

對於川習通話後，賴清德強調台美關係堅如磐石，蕭旭岑表示，賴清德的解讀「很危險」，居然可解讀成「兩國互不隸屬」的結論，川普與習近平可能這樣談嗎？他研判要不是賴政府的國安團隊失靈，就是賴清德個人出了問題。

蕭旭岑說，川習通話對台灣的影響非常大，而且可以從賴清德慌了手腳、不知所云想要掩蓋得知，他並強調，其實想去中國訪問的是川普，現在是誰有求於中國？就是川普，先前其他國家元首訪問中國，川普還非常吃味，如今這個世界的格局已經改變。

蕭旭岑表示，這次他在對岸已經還原表述「九二共識」、「一中各表」的精神，賴清德卻慌了手腳罵他，因此他要向國民黨內的同志喊話，大家一定要有信心，國民黨絕對可以抬頭挺胸，「九二共識」就是兩岸各自口頭表述「一個中國」，如今國民黨已經就政治分岐，與對岸擱置爭議並且往前看，反觀賴清德就是要走兩岸對幹、衝撞，把台灣導向戰爭，所以今年要選舉的藍軍同志應該更加信心堅定。

蕭旭岑還說，由於國共平台已停了10年，這次重新啟動只是第一步，未來還會深化交流，更高層的國共兩黨交流與會面，一定會水到渠成；對於主持人問，「鄭習會」是否已經箭在弦上？他說，目前為止沒有確切訊息，但無論訪問中國或美國，鄭麗文都希望在今年的上半年完成。

