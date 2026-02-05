川習通話「談到台灣」！習近平：謹慎處理對台軍售 中國承諾對美大採購

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）2月4日透過社群平台證實，他已與中國國家主席習近平完成一場內容深入的電話會談，並以「非常出色」形容雙方的互動。這場通話不僅為兩國元首預計於4月舉行的北京峰會鋪路，更釋放了大量關於經貿採購與地緣政治的訊號，並談及台灣問題。川普強調，美中關係及他與習近平的個人私交良好，雙方都深知維持穩定對話對全球局勢的不可替代性。

美國總統川普（Donald Trump）2月4日透過社群平台證實，他已與中國國家主席習近平完成一場內容深入的電話會談。（圖／美聯社）

在最受市場關注的經貿領域，川普透露中方展現了高度的誠意，承諾大幅加碼採購美國農產品。具體而言，中國正考慮將本產季的大豆採購量由原先協議的1,200萬公噸大幅提升至2,000萬公噸，並已明確承諾下一個產季的採購量將進一步上探2,500萬公噸。除農業外，通話內容亦觸及能源與工業具體合作，包括中國向美國採購石油、天然氣，以及飛機引擎的交付時程，川普形容整體討論「非常正向」，雙方都試圖在經貿摩擦後尋求具體的利益平衡點。

廣告 廣告

然而，在熱絡的經貿討論背後，區域政治的敏感議題依然是角力的核心之一。習近平在通話中提及「台灣問題」是中美關係的第一條紅線，強調台灣是中國領土，北京絕不允許其被分裂出去，同時敦促美方在對台軍售上保持謹慎。雖然北京的通話紀要中非常強調台灣議題，但川普則在社群媒體上表示，雙方也針對當前的俄烏戰爭、伊朗核問題及地緣軍事風險交換了意見，川普特別提到他在通話中向習近平傳達了對伊朗施壓的必要性。

川普在文末對未來三年的任期展現出強大信心，認為與習近平共同引領的美中關係將在短期內達成更多實質性的正面成果。值得注意的是，這場通話是在習近平和俄羅斯總統普丁視訊通話後隨即展開，顯示北京正積極在美俄之間進行平衡的外交布局。

更多FTNN新聞網報導

馬杜洛上船照曝光！川普PO文留言區秒變「許願池」 驚現中文：把習近平也帶走

台灣有事論延燒！川普親電高市早苗「別刺激習近平」 華爾街日報揭密內容

川普主動要求！高市早苗曝今早與川普通話：歡迎我隨時打電話

