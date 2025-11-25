「川習通話」談及台灣？ 雙方各揭對話內容重點

中國國家主席習近平24號晚間致電美國總統川普（Donald Trump），中國官媒率先披露兩人通話內容，習近平闡明中方在台灣問題上的原則立場，強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分，美方理解台灣問題對於中國的重要性。

日相高市早苗的台灣有事論，引發中日關係緊張超過2個星期，至今仍未和緩，外界認為，習近平主動致電川普，似乎有意拉高層級作出回應，並要美方在台灣問題上表態。

川普隨後在社群發文，證實2人通話但並未提及有關台灣的部分，川普強調，這是一次很好的通話，美中雙方討論了許多議題，包括烏俄之間的局勢，芬太尼以及大豆等。川普亦透露，習近平邀請他於明年4月訪問北京，他也回邀習近平在明年稍晚赴美進行國是訪問，雙方同意保持頻繁溝通非常重要。

同時間，外傳美國官員已針對輝達的H200 AI晶片銷往中國進行討論，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在布魯塞爾受訪時表示，是否放行總統川普正在權衡中。

