川習通話 賴清德：四個不變 台美堅如磐石

圖：賴清德臉書

美國總統川習昨日晚間與中國國家主席習近平進行通話，中媒報導稱，習近平在通話中稱：「台灣台灣是中國的領土，美方務必慎重處理對台軍售問題」。我國總統賴清德今日受訪時強調，中華民國與中華人民共和國互不隸屬事實不變，台美關係堅如磐石，各項合作計畫持續進行不會改變；他也呼籲在野黨不要因為要進行兩岸的合作，推遲中央政府總預算與國防特別預算的審查。





賴清德指出，台灣向來關注中美的互動，台美之間也有很好的溝通管道，這次中美領袖的對話，在美、中、台三邊關係，維持四個不變。首先，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，台灣不屬於中國人民共和國的一部分，事實不變。

「第二、美國基於台灣關係法，以及六項對台保證，承諾不變。」賴清德續指，第三，美國基於國家安全戰略、國防戰略結盟友盟國家，集體防禦責任分擔，維護印太和平穩定的方向不變；第四、台美關係堅如磐石，各項合作計畫持續進行不會改變。





賴清德強調，希望國人同胞都能夠支持政府，支持國家，讓我們一起攜手前進，國家一定可以越來越好。





此外，針對中國國家主席習近平表明要求慎重處理軍售問題，賴清德表示，關於九二共識，中國國家主席習近平，已經多次說明就是一個中國原則，台灣方案就是一國兩制，完全沒有中華民國表述空間。





賴清德直言，在這個狀況下，如果有人欣然接受九二共識且不害怕的話，就表示他真的是中國人，也就是積極在推展兩岸統一，要進行兩岸交流合作，一定要先把正事辦好，也就是中央政府總預算和國防特別預算，一定要順利審查通過，才能贏得國人信任，也不至於對台灣帶來危險。





他呼籲，在野黨不忘當初參選的初衷，一定要維護國家的利益，人民的利益，不要因為要進行兩岸的合作，就來推遲中央政府總預算與國防特別預算的審查。



