川習通話 賴清德：維持「4個不變」台美關係堅如磐石

美國總統川普與中國國家主席習近平週三（2/4）通話，是雙方時隔兩個多月後再次以電話會談。總統賴清德今天（2/5）說，美中台三邊關係維持四個不變，台美關係堅如磐石，各項合作計畫持續進行不會改變。

針對川習通話，中方新華社報導稱，習近平提及，「台灣議題是中美關係最重要的議題。台灣是中國的領土，中方必須捍衛國家主權和領土完整，永遠不可能讓台灣分裂出去。美方務必慎重處理對台軍售問題。」

對此，賴清德今上午出席紡織產業座談會前受訪回應，台灣向來關注中美的互動，台美之間也有很好的溝通管道，這一次中美領袖的對話，在美中台三邊關係維持四個不變。

賴清德說，第一，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，台灣不屬於中華人民共和國的一部份事實不變，第二，美國基於台灣關係法以及六項對台保證承諾不變，第三，美國基於國家安全戰略以及國防戰略結盟友盟國家，集體防禦、責任分擔、維護印太和平穩定的方向不變，第四，台美關係堅如磐石，各項合作計畫持續進行不會改變。

賴清德表示，「我希望國人同胞都能夠支持政府、支持國家，讓我們一起攜手前進，我們國家一定可以越來越好。」

