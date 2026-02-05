川習通話 賴清德：美中台關係維持「四個不變」

賴清德說，美中通話後，美中台關係維持四個不變。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 美國總統川普與中國國家主席習近平昨晚通電話，並觸及台灣議題。習近平稱，美方務必慎重處理對台軍售問題。對此，總統賴清德今（5）日表示，這次美中領袖對話，美中台關係維持四個不變，包括中華民國和中華人民共和國互不隸屬、美國對台承諾不變、美國維護印太和平方向不變、台美合作計畫不變。

根據中國外交部聲明，習近平強調，台灣問題是中美關係中最重要的問題，台灣是中國的領土，中方必須捍衛國家主權和領土完整，永遠不可能讓台灣分裂出去。他還說，美方務必慎重處理對台軍售問題。至於川普則是說，他重視中方在台灣問題上的關切，願同中方保持溝通，在他任內保持美中關係良好穩定。

廣告 廣告

賴清德今上午赴彰化縣參訪聚隆纖維股份有限公司芳苑廠暨與紡織產業座談，並於會前受訪表示，台灣向來關注中美的互動，台美之間也有很好的溝通管道。

賴清德指出，這一次中美領袖的對話，在美中台三邊關係維持四個不變。第一，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，台灣不屬於中華人民共和國的一部份事實不變；第二，美國基於台灣關係法以及六項對台保證承諾不變；第三，美國基於國家安全戰略以及國防戰略結盟友盟國家，集體防禦、責任分擔、維護印太和平穩定的方向不變；第四，台美關係堅如磐石，各項合作計畫持續進行不會改變。

賴清德說，「我希望國人同胞都能夠支持政府、支持國家，讓我們一起攜手前進，我們國家一定可以愈來愈好。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

李貞秀無法放棄中國籍 林濁水：民進黨應正面肯定、才是堂正大方之道

美眾院委員會通過法案 打破一中限制推與台太空合作