川習通話 駐美代表處：與美方保持密切溝通
（中央社記者侯姿瑩華盛頓24日專電）美中領導人今天通話，美國總統川普表示，通話時討論了俄烏、黃豆等議題；中媒報導，中國國家主席習近平則闡明中方在台灣議題上的原則立場。台灣駐美代表處回應指出，密切關注美中高層互動情形，並與美方保持密切溝通。
川普（Donald Trump）和習近平繼10月底在韓國舉行峰會後，今天再度通話。川普隨後發文表示，兩人進行「非常好的電話通話」，討論了包括俄羅斯與烏克蘭、芬太尼、黃豆和其他農產品等議題；他將於明年4月訪問北京，也邀請習近平明年稍晚赴美訪問。
白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）告訴媒體，川習這次通話進行約一小時，兩人有討論俄烏議題，但重點主要集中在美中貿易協議。
川普針對兩人通話的發文內容未提及台灣，不過，中國官媒稍早報導，雙方談到台灣議題與俄烏戰爭議題，習近平向川普闡明中方在台灣議題上的原則立場，美方則理解台灣議題對於中國的重要性。
對於此次川習通話，駐美代表處回應指出，密切關注美中高層互動情形，並與美方保持密切溝通。
川習這次通話正值日中兩國關係惡化及美國針對結束俄烏戰爭提出28點和平計畫之際。
日本首相高市早苗日前在國會表示，若「台灣有事」，伴隨對方使用武力的情況，可能會構成日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」。中國對此言論強烈不滿，日中雙方至今未能針對此事和緩雙邊關係。（編輯：陳慧萍）1141125
