川習通話 高市早苗噤聲 郭正亮解讀爆玄機

中國大陸國家主席習近平，周一與美國總統川普通話，是繼美中元首於韓國釜山會晤以來的又一次接觸，根據中國大陸《新華社》報導，習近平周一與美國總統川普通話，指雙方提到台灣；川普於社群平台發文表示，則主要聚焦於俄烏戰爭、芬太尼、農產品等貿易。前立委郭正亮解讀表示，習近平和川普通話其中有一個用意是，你的小妹鬧事，要不要節制一下。川普就立刻打電話給高市早苗，就是因為川普感覺到有這麼嚴重，就趕快打電話。

郭正亮今(25日)在中天《鄭亦真辣晚報》節目中解讀認為，習近平和川普通話有兩個用意。第一個是，你的小妹鬧事，你要不要節制一下。第二個就是，如果不節制，中國大陸可能要動手，告知你就是尊重你，因你有美日安保條約。

郭正亮接著表示，中國大陸有一大堆工具要動，接下來是比較重的工具要出來了，不管是經貿、外交、軍事，都有可能。他給你打個招呼，美國要不要節制一下，這個比較合乎政治邏輯。美國如果沒有節制，或者是節制了，日本首相高市早苗還不聽，那就對不起，可能要出手了，這個比較合乎邏輯。

郭正亮認為，川普立刻打電話給高市早苗，是因為川普感覺到有這麼嚴重，就趕快打電話。中方是說二戰秩序，我們要共同維持；中國大陸跟俄羅斯是講「捍衛勝利成果」，跟美國是講「維持勝利成果」。川普也是聰明人，大概就聽懂了，認為日本違反了他們心目中的二戰秩序，這個出手一定很大，就立刻打電話給高市早苗。高市早苗的回應一句話都不講，稱細節不便透露，應該是被罵，不然為何什麼都不能講。

郭正亮覺得，川普對高市一定是直接講，他不相信川普會打電話過去說5500億怎麼還沒來？不可能，川普不會去講這個，不然怎麼那麼急。

