川習通話！黃國昌：中美對抗都能溝通 兩岸也有衝突是否能盡量對話？

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

美國總統川普昨（24）日與中國國家主席習近平通話，中國官媒新華社報導，習近平表達「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」。民眾黨主席黃國昌今天說，這大概是中國長期以來主張，但要強調的是，中美對抗競爭卻也沒阻礙彼此溝通交流，台灣與中國也有競爭衝突，但能否秉持善意，盡量對話溝通、尋求共識？

黃國昌。（圖／民眾黨提供）

黃國昌今早率民眾黨青年團一同赴日本訪問4天，出發前在松山機場接受媒體聯訪。

針對新華社稱習近平昨與川普對話提及台灣，強調中國在台灣問題的原則立場，台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分等，黃國昌說，習近平所講的這段大概是中國長期以來的主張，但對台灣來說，如何維護自己的自由、民主、人權、法治，這是台灣目前大家共同努力的方向，也是民眾黨非常重要原則。

黃國昌指出，中美在世界上有對抗、競爭，但沒因此阻礙中美領袖對話溝通與交流，甚至在重要的經貿事項上獲得共識。對台灣來說，值得深思的是，台灣跟中國彼此間當然有競爭衝突，但除了衝突和競爭之外，能不能秉持善意，盡量對話溝通、尋求共識？該衝突時衝突、該對抗時對抗，但該溝通、合作的時候就要合作，必須再次強調，只有區域安全，台灣才能安全。

而今天啟程訪日，但黃國昌昨與前主席柯文哲拍片，媒體詢問黃，柯文哲是否有給予訪日的具體建議、未來兩人在黨務上如何分工？黃國昌表示，自己跟柯文哲可說是無所不談，不僅是面對台灣目前內憂外患交迫，特別是民進黨政府繼續違法濫權，怎麼樣解決這件事情，一直是他和柯文哲共同關心的事，他和柯文哲很深入地針對各項議題交換意見，討論完後比較多的事項是執行，政治的核心在執行力，每天都在執行每天應該要做好的工作。

黃國昌也說，柯文哲也非常關心此次訪日，並認為區域和平、安全、穩定對於台灣安全至關重要，當中國、日本彼此間發生對立衝突時，應呼籲各方更能理性對話，而不是在旁邊火上加油，讓對立更加激化。



