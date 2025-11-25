川習通話1小時 涉台議題與哪方發起 美中不同調
台灣議題如今已成為橫跨太平洋的美中日三國之間，「可以說」與「可以不說」的核心焦點！周一(11月24日)深夜，也就是美國的周一白天，川普與習近平展開了釜山川習會後的第一次通話，中國官媒把這1個小時的通話，焦點放在台灣議題，但川普的社交媒體發文，卻對台灣隻字不提。而川普在與習近平通話後，又在日本的白天主動致電日相高市早苗。日方證實在這通電話裡，談到了川習通話的內容，但對於台灣議題有沒有出現這次通話中，高市早苗則拒絕透露，試圖藉此來展現與川普相同的、對台灣議題維持戰略模糊的姿態。
南韓釜山「川習會」剛結束不到四周，川習兩人再度空中相會。
央視主播：「11月24號晚，國家主席習近平同美國總統川普通電話。」
中國官媒不但第一時間報導川習通話，還把台灣議題，作為兩人通話的主軸之一。
央視主播：「習近平闡明中方在台灣問題上的原則立場。強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。」
行政院長 卓榮泰：「中華民國台灣是一個完完全全的主權獨立的國家，2300萬國人，沒有回歸的這個選項，這個很清楚的。」
中方甚至自創出所謂的「台灣回歸」說法，喊話川普共同合作。中國官媒報還聲稱，「美方理解台灣問題對於中國的重要性」。
但中方大力宣傳的台灣議題，在川普口中卻是一個字都沒有出現。
CNN主播：「川普總統說，他與中國領導人習近平討論了烏克蘭的情勢，川普PO文說，兩人還討論了貿易、停止吩坦尼流入美國。他說他獲邀明年四月訪問北京，而中國領導人也將在明年稍晚訪問華府。」
川普在社交媒體上證實，這場總計約1個小時的川習通話，主軸是維持川習會上雙方所達成的各項協議，尤其是關於美國大豆與農民的部分，他強調雙方已經達成對美國農民非常有利且重要的協議，但沒有說明具體內容。
美國媒體也引述知情人士說法，披露這場川習通話是由中方邀約而來。而從中國官方通報裡沒有「應約通話」等詞彙，以及通話時間選在對川普更方便的白天，也指向通話由中方發起。
有分析指出，習近平主動要求通話的情況，相對罕見，顯示中方試圖在台灣議題上，加強說服美方。
中國大陸外交部發言人 毛寧：「據我了解，此次通話是美方發起的。兩國元首就共同關心的問題進行溝通，對於中美關係穩定發展十分重要。」
但北京當局事後否認這場川習通話是自家發起，只強調通話氛圍友好且具建設性。
日本首相 高市早苗：「應美國總統川普的要求，我剛剛(日本時間11月25日上午)與他通了電話。川普總統介紹了近期美中關係，包括他昨晚兩國領導人的會談。他還詢問了我出席的G20峰會情況，我對此做出了回應。」
川普本人則在與習近平通話後不久，就親自致電日本首相。
在這場約20分鐘的通話裡，川普不但主動把與習近平通話的內容，向日方溝通，雙方還針對加強同盟關係，以及印太地區局勢等話題，交換意見。至於台灣議題是否也在高市與川普的討論範圍內呢？
日本首相 高市早苗：「川普總統告訴我，我們是非常親密的朋友，我可以隨時打電話給他。至於我們談話的內容，鑑於外交交流的性質，我不便透露。」
對於此前的「台灣有事」言論是否也在與川普通話的內容中，高市拒絕透露。透過這番表態，高市與川普共同維持對台灣議題的戰略模糊姿態。
但日方在確保安全的實際行動上，卻是一點也不模糊。
日本防衛大臣 小泉進次郎：「計劃部署在與那國島營地的中程地對空飛彈部隊，是一支致力於保衛島嶼安全的部隊。我們相信，部署這支部隊將大大降低我國遭受武裝襲擊的可能性，並不認為它會加劇地區緊張局勢的說法是準確的。」
日本防衛大臣小泉進次郎在剛過去的周日(11月23日)，來到日本最西端、也就是離台灣只有110公里，大約等同台北到苗栗距離的沖繩縣與那國町視察，他還證實將在當地部署中程地對空飛彈，並提升自衛隊防衛能力並強化日美同盟，來確保地區安全。
中國大陸外交部發言人 毛寧(11.24)：「(日方)部署進攻性武器，刻意製造地區緊張，挑動軍事對立，聯繫到日本首相高市早苗的涉台錯誤言論，這一動向極其危險。」
儘管來自中國的外交口水砲轟不斷，但日本政府週二(11月25日)透過書面公開強調，政府對於「集體自衛權」的行使標準維持一貫，並表明「台海和平與穩定，對日本安全保障與對國際社會整體穩定」，都十分重要，重申希望和平解決的一貫立場。
日本官房長官 木原稔：「中國提出的，與事實不符的說法，是不能接受的。日本政府必須堅決駁斥這些說法，並繼續闡明我們的立場。」
至於中國駐日本大使館在社交媒體上發文稱，中方隨時可引用聯合國憲章中的「敵國條款」，在沒有安理會同意下對日本等二戰戰敗國動武，以及中國常駐聯合國代表傅聰，此前致函聯合國秘書長，要日本首相高市早苗收回「台灣有事」言論等主張，週二(11月25日)都面臨日方嚴正表態，不但日方同樣致函聯合國秘術長駁斥中方說法，更直批中方所謂的「敵國條款」早已實際失效。
日本官房長官 木原稔：「對與中國進行各種形式的對話，日方仍維持開放態度。」
日方堅持不收回言論的同時，仍保持對話空間。在川普與高市週二(11月15日)通過電話之後，日本外務省事務次官於外務省與中國駐日大使吳江浩會談。藉外交手段清楚表態之餘，也展現日方願意溝通解決爭議的姿態。
更多 TVBS 報導
川習通話誰主動又各自表述 美媒稱「習近平先」陸外交部稱美方發起
川習通話重點大不同 北京重台灣 華盛頓看經貿
川習通話完！川普今打給高市談美中、強化日美「川普說我們是好麻吉」
川普助銷波音 烏茲別克買22架 北京有望買5百架
其他人也在看
美烏達成「更新版和平框架」 澤倫斯基：感謝美國與川普
美國與烏克蘭23日在瑞士日內瓦就俄烏和平方案展開會談。美國與烏克蘭目前表示，他們已創建一個「更新與精進的和平框架」，以結束與俄羅斯的戰爭。該新框架顯然修改了川普政府起草的早期計畫，而該計畫被基輔及其盟友視為過於同情莫斯科。中天新聞網 ・ 1 天前
川普與高市通話確認日美合作 涉台言論引爆日中緊張持續升溫
[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗今（25）日與美國總統川普進行約 20 分鐘通話，雙方確認持續強化日美同盟，並就印太局勢及近期美中互動交換意見。這通電話由美方主動提出，也是近期因高市「台灣有事可能構成日本存亡危機事態」的國會答辯引發中國強烈反彈後，兩人首次直接對話。 高市僅表示，川普稱兩人是「關係親近的朋友」，她可隨時致電，但對談內容細節不便透露。 高市先前的涉台談話使東京與北京關係急速降溫，中國除口頭強烈抗議，還祭出反彈與抵制。北京批評，日本計劃在距離台灣最近的與那國島部署中程地對空飛彈部隊，並指責東京「製造緊張」。日本本週亦偵測到中國無人機在與那國與台灣之間活動，因而緊急派遣戰機升空應對。雖然高市並未收回相關發言，但日本政府強調，仍願透過多層級溝通與中方降低對立。 在美中關係方面，川普日前與中國國家主席習近平通話，習近平重申「台灣回歸中國」是北京全球秩序願景的重要部分。然而川普在通話後僅於社群媒體表示美中關係「極為牢固」，未提及台灣議題，引發日本政府內部部分憂慮。日本官員長期擔心川普可能為劇烈追求貿易協議而淡化對台承諾，使區域局勢更加複雜。 美國總統川普（左）與中國國家主席新頭殼 ・ 3 小時前
台灣不是中國一部分 中網友神打臉:為啥賴清德能吃到日水產?
政治中心／林靜、廖文璞 台北報導日本挺台卻遭中國報復禁只日本水產進口，總統賴清德為了聲援日本，日前po出大啖日本壽司的照片，獲得破三千萬瀏覽，不只台日網友叫好，出身中國的網紅也狠狠打臉中國，質疑"若台灣是中國的一部分，為啥賴清德能吃到日本水產呢？"外交部次長吳志中也說，國際挺台的朋友越來越多。總統賴清德：「也許現在是吃日本料理的好時候了。」因應中國對日施壓，總統賴清德，日前在社群PO出大啖日本壽司影片挺日，獲台日網友一片好評。中國出身、旅居加拿大的網紅張堯看了不禁大讚，證明中國政府的行政命令、無法在台執行。旅居加拿大中國網紅張堯：「我就很想問，那為啥賴清德能吃到日本水產呢，如果台灣是中國的台灣，不是中國禁止了，日本的水產品進口嗎，那請問賴清德那個日本扇貝哪來的。」賴總統此舉證明台灣、中國，一毛錢關係都沒有、狠狠打臉中共，台日友好情誼，展陸無遺，就連歐洲各國，近來也對中國對日施壓舉動，頗不以為然。外交部次長吳志中（圖／民視新聞）外交部次長吳志中：「大家對於是把重點放在，中國的外交官（薛劍），在日本的言詞，大家覺得是非常非常不妥，甚至有人是講說，應該是立即召回，我們在國際的朋友愈多愈好，現在在歐洲確實是朋友愈來愈多，朋友多我覺得最重要的事情，是嚇阻戰爭爆發。」不只歐洲挺台盟友越來越多，日本防衛大臣小泉進次郎近日也到鄰近台灣、戰略位置至關重要的與那國島視察，盼在當地部署飛彈部隊，外界關注，我國是否打算與日本建立常態對話機制，甚至簽訂條約、建立軍事同盟？日本防衛大臣小泉進次郎（圖／民視新聞）立委（國）黃仁vs.外交部次長吳志中：「目前台灣並沒有尋求，跟日本簽訂正式的，軍事同盟這樣子的作法。」立委（民）陳俊宇vs.外交部次長吳志中：「日本強化在上面的軍事設施，我認為基本上是有幫助於，維護台海的安全，跟日本各方面對話一直在進行當中。」沒尋求正式簽訂軍事同盟、但實質對話持續進行，證明我國與民主盟友，溝通無礙。原文出處：台灣不是中國一部分！ 中國網友神打臉：為啥賴清德能吃到日本水產 更多民視新聞報導Ｘ新功能打擊中共網軍！他揭1悲慘真相：有些是囚犯黃國昌「做1事」恐害到阿北？柯文哲認了：我會很麻煩陸H3N2流感快速升溫！5至14歲陽性率最高 病毒新分支引關注民視影音 ・ 20 小時前
美媒爆「習近平主動打給川普」！中國外交部不認：通話是美方發起的
美國總統川普24日晚間和中國國家主席習近平通話，《華爾街日報》報導指，是由習近平主動致電川普。不過，中國外交部今（25）日堅稱，據了解，通話是美方發起的。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
中日衝突延燒 美國公開挺日 台灣支持水產
日本首相高市早苗的涉台言論，引爆中日關係全面惡化，戰火更延燒到南韓。中國政府宣布，高市早苗錯誤言論，破壞中日韓合作基礎，因此取消下週的三方文化交流會議。對於北京當局刻意升級事態，美國國務院強烈警告不可縱容中國的霸凌行為，也透過駐日大使公開表示挺日到底。台灣也大動作伸出援手，總統賴清德呼籲國民一同享用日本水產；而衛福部食藥署在剛剛最新公告，即日起全面取消福島食品進口限制，回歸一般邊境管制。TVBS新聞網 ・ 1 天前
「你好我吃一點」外交部貓咪迷因挺日！破百萬點閱 台灣人刷一排日料照
日中關係降至冰點，中國還再次禁止日本水產品進口，不過台灣展現台日友好，總統賴清德率先力挺，大啖日本水展品獲日網友大讚。隨後外交部也跟上發布爆紅的貓咪迷因「你好，我吃一點」，還是雙語版，吸引百萬人點閱。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
澤倫斯基發文感謝川普 英法德也提案與美差很大
路透社報導，英國、法國和德國已經針對美國的俄烏戰爭和平計畫，提出修改版本「反提案」。在此同時，烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏克蘭「感謝美國及每位美國人民」，他本人也「感謝川普總統提供的協助」。（戚海倫報導中廣新聞網 ・ 1 天前
「你好我吃一點！」外交部貓咪迷因圖挺日水產獲台日百萬網友按讚
[Newtalk新聞] 中國持續增加對台軍事威脅之際，日本首相高市早苗提出「台灣有事」可能構成「存亡危機事態」的言論，北京跳腳呼籲民眾勿前往日本旅遊後又祭出全面禁止日本水產品進口等複合式經濟報復，我國隨即展現對日本的堅定支持，22日外交部在官方各大社群平台，發布了一張熱門網路貓咪迷因圖，以中日文寫上「你好，我吃一點」，逾百萬台日網友按讚。 外交部在貼文中指出，此舉是為了「情義相挺」而設計的迷因哏圖，並向日本表達堅定情誼：台灣與日本攜手共度許多挑戰，彼此友情也像迴轉壽司「持續轉動不斷深化善的循環。」外交部鼓勵民眾一起用具體行動支持海島厝邊（鄰居），強調「壽司、生魚片、干貝、拉麵、丼飯，各種日料通通都來，美味一口，友情 double」。 貼文在短時間內吸引了逾百萬台日網友的熱烈迴響，台灣網友紛紛曬出自己享用各種日本水產的照片，響應外交部的號召。日本網友則被台灣的幽默和溫暖感動，留言表示：「日本的朋友們，我們一起去台灣旅行吧！」、「你們吃日本水產，我去買台灣鳳梨、香蕉」，也有人說：「台灣對日本的外交做得太好了，既可愛又有策略，跟某個國家完全不一樣呢！」 據了解，「你好，我吃一點」這張以貓咪為新頭殼 ・ 1 天前
央視網媒點名"台日交流協會"培養媚日人士 林佳龍反擊
政治中心／林靜、 廖文璞 台北報導日本挺台卻遭中國報復，總統賴清德為聲援日本，日前po出大啖日本壽司照，獲得破三千萬瀏覽，不只台日網友叫好，出身中國的網紅也打臉中國，質疑"若台灣是中國的一部分，為啥賴清德能吃到日本水產？"但中國矛頭指向"日台交流協會"，央視新媒體指控，該協會專門培養媚日人士，外交部長林佳龍痛批"情緒性攻擊"，不知道在講什麼。民視 ・ 14 小時前
台灣是扼制中國巨龍的枷鎖！ 美智庫稱台灣不是國際慈善施捨對象 暗批川普小看地緣戰略重要性｜鏡轉全球｜#鏡新聞
中國若是妄想主導世界秩序的巨龍，現在還沒得逞的原因，都是因為脖子還掛著叫做台灣的枷鎖！美國霍普金斯高等國際研究學院教授白蘭斯指出，台灣的國際重要性不只在半導體，核心價值還是地緣戰略重要性，而從這兩方面來看，台灣可不是國際慈善機構施捨的對象。 白蘭斯指出，鎮住中國巨龍的台灣已來到臨界點，台美關係正走向重要轉折點，過去一年美國政策反覆，使得高度依賴美國安全承諾的台灣出現不確定及焦慮，如果台美失去互信，北京又擴大施壓，恐怕會形成惡性循環。台美可能促成更堅實的合作，也可能陷入破壞性的危機，如果沒辦法在未來幾個月穩住雙邊關係，台灣生存與全球區域穩定長期命運恐有風險。 日本西南島鏈防禦再升級？日本防衛大臣小泉進次郎視察沖繩縣軍事基地，證實將如期推進在距台灣110公里的與那國島部署中程地對空飛彈中程的計畫。 台灣有事，南韓有事嗎？南韓產商資源部長呂翰九今表示，台韓在美國半導體關稅上立場相似，有共同爭取最優惠待遇的合作空間，似對台灣遞出橄欖枝。南韓向來試圖避免捲入台海爭端，但近兩週中日關係急劇惡化，南韓似被迫扮演「公親」，成中日之間的傳聲筒，且南韓被美方視為東北亞天然戰略樞紐，在美中及中日關係夾殺下，恐怕很難不變「事主」。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 22 小時前
共軍渤海灣演習「選此地點有深意」 北洋艦隊誕生地！日防相視察與那國島
中國火箭軍最新影片曝光「東風-61」與「東風-5C」洲際彈道飛彈，並在「渤海」、「黃海」水域展開為期2週實彈軍演，演習地點選在具「勿忘國恥」歷史意涵的山東省「威海港」「劉公島」東部水域。日本防衛大臣「小泉進次郎」也密集視察西南群島，重申捍衛國土安全決心，顯示中日關係持續緊張！TVBS新聞網 ・ 1 天前
川普提「烏俄28點」加劇疑美論？ 外交部：反對大國武力擴張
美國總統川普提出「烏俄和平28點計畫」因涉及領土退讓與軍力限制等條件，使疑美論氛圍再度升溫。對此，外交部政務次長吳志中今（24）日受訪表示，歐洲對該方案存有重大疑慮，但台灣與歐洲在讓戰爭盡早結束上有高度共識，台灣明確反對大國藉由武力擴張領土。中天新聞網 ・ 1 天前
桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢
今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。自由時報 ・ 23 小時前
港台影星齊聚！ 現身豪華婚宴...梁朝偉夫婦、邱淑貞都到場
昨（23日）台灣、香港人氣明星全都聚集在台北寒舍艾美酒店，包含梁朝偉、劉嘉玲、邱淑貞、鍾鎮濤、張小燕、張清芳等人，都來到台灣參加婚禮，根據資深藝人李明依的說法，這次大家齊聚，是來參加閨蜜兒子的婚禮。中天新聞網 ・ 1 天前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 3 小時前
陸客不來！北海道景點擠爆 業者：台客超多
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗本月上旬表示「台灣有事」可能構成「存立危機事態」，引發中國強烈反彈，並祭出一連串反制措施，其中包括呼籲中國民眾避免前往日本旅遊。距離這項呼籲發布已超過10天，...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前
女星採訪到一半出事了！無預警失血「馬志翔出手救援」 記者會突中斷
開播廣受好評的大愛劇《我們六個》改編自駭人聽聞的「李月桂案」，近日將在華視播出，演員馬志翔和黃薇婷今（25）日出席餐敘，馬志翔劇中演出大渣男，與小三搞婚外情最後又被小三用電鍋砸死，可恨之人必有可恨之處，他表示這陣子播岀之後壓力很大，因為害怕觀眾太入戲不敢出門，飾演大姐的黃薇婷坦言到現在還是不敢把劇看完，情緒激動到在記者會上突然流鼻血。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
「河南王」有多狂？陶朱隱園頂樓慶生、 12億買3戶帝寶只花5分鐘
日前台北一家酒店舉辦「世紀級」豪華婚宴，許多港台大咖藝人親自到場祝賀，例如梁朝偉、劉嘉玲夫妻；而新郎是「河南王」王任生的孫子。關於王任生的背景，旗下事業涵蓋塑膠、化工、房地產等領域，過去曾有媒體報導，他一口氣花費12億買下3戶帝寶，交涉過程僅5分鐘；此外，王任生90歲生日是在超級豪宅「陶朱隱園」頂樓過，當時威京集團主席沈慶京也來祝壽。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
經典賽》大谷翔平宣布出戰WBC 韓媒直言「我們是不是該放棄對日本的比賽了？」
洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，今天（25日）宣布將出戰2026第六屆世界棒球經典賽，此消息一出，日本球迷為之振奮，但同組的韓國球迷卻是兩樣情，韓國媒體「朝鮮日報」更以「是否該放棄對戰日本的比賽」為題撰文，文中充分感受到韓國媒體對於經典賽的擔憂。Yahoo奇摩運動 ・ 4 小時前
山本、佐佐木不選洋基是「這原因」！總管凱許曼直言：不是我們給不起錢
體育中心／綜合報導道奇「日籍三本柱」大谷、山本、佐佐木讓大聯盟吹起「日本球員」熱潮，加上今年有多位日本球星都透過入札制度挑戰大聯盟，也讓過去曾積極網羅日籍球員的洋基隊動向受關注，對此球隊總管凱許曼（Brian Cashman）除了表達對今井達也的高度興趣，同時也表示其實並不是不願意砸錢網羅山本由伸和佐佐木朗希，而是因為「跟錢無關」的另外原因。FTV Sports ・ 2 天前