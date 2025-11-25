川習通話1小時 涉台議題與哪方發起 美中不同調

圖／達志影像美聯社

台灣議題如今已成為橫跨太平洋的美中日三國之間，「可以說」與「可以不說」的核心焦點！周一(11月24日)深夜，也就是美國的周一白天，川普與習近平展開了釜山川習會後的第一次通話，中國官媒把這1個小時的通話，焦點放在台灣議題，但川普的社交媒體發文，卻對台灣隻字不提。而川普在與習近平通話後，又在日本的白天主動致電日相高市早苗。日方證實在這通電話裡，談到了川習通話的內容，但對於台灣議題有沒有出現這次通話中，高市早苗則拒絕透露，試圖藉此來展現與川普相同的、對台灣議題維持戰略模糊的姿態。

南韓釜山「川習會」剛結束不到四周，川習兩人再度空中相會。

央視主播：「11月24號晚，國家主席習近平同美國總統川普通電話。」

中國官媒不但第一時間報導川習通話，還把台灣議題，作為兩人通話的主軸之一。

央視主播：「習近平闡明中方在台灣問題上的原則立場。強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。」

行政院長 卓榮泰：「中華民國台灣是一個完完全全的主權獨立的國家，2300萬國人，沒有回歸的這個選項，這個很清楚的。」

中方甚至自創出所謂的「台灣回歸」說法，喊話川普共同合作。中國官媒報還聲稱，「美方理解台灣問題對於中國的重要性」。

但中方大力宣傳的台灣議題，在川普口中卻是一個字都沒有出現。

CNN主播：「川普總統說，他與中國領導人習近平討論了烏克蘭的情勢，川普PO文說，兩人還討論了貿易、停止吩坦尼流入美國。他說他獲邀明年四月訪問北京，而中國領導人也將在明年稍晚訪問華府。」

川普在社交媒體上證實，這場總計約1個小時的川習通話，主軸是維持川習會上雙方所達成的各項協議，尤其是關於美國大豆與農民的部分，他強調雙方已經達成對美國農民非常有利且重要的協議，但沒有說明具體內容。

美國媒體也引述知情人士說法，披露這場川習通話是由中方邀約而來。而從中國官方通報裡沒有「應約通話」等詞彙，以及通話時間選在對川普更方便的白天，也指向通話由中方發起。

有分析指出，習近平主動要求通話的情況，相對罕見，顯示中方試圖在台灣議題上，加強說服美方。

中國大陸外交部發言人 毛寧：「據我了解，此次通話是美方發起的。兩國元首就共同關心的問題進行溝通，對於中美關係穩定發展十分重要。」

但北京當局事後否認這場川習通話是自家發起，只強調通話氛圍友好且具建設性。

日本首相 高市早苗：「應美國總統川普的要求，我剛剛(日本時間11月25日上午)與他通了電話。川普總統介紹了近期美中關係，包括他昨晚兩國領導人的會談。他還詢問了我出席的G20峰會情況，我對此做出了回應。」

川普本人則在與習近平通話後不久，就親自致電日本首相。

在這場約20分鐘的通話裡，川普不但主動把與習近平通話的內容，向日方溝通，雙方還針對加強同盟關係，以及印太地區局勢等話題，交換意見。至於台灣議題是否也在高市與川普的討論範圍內呢？

日本首相 高市早苗：「川普總統告訴我，我們是非常親密的朋友，我可以隨時打電話給他。至於我們談話的內容，鑑於外交交流的性質，我不便透露。」

對於此前的「台灣有事」言論是否也在與川普通話的內容中，高市拒絕透露。透過這番表態，高市與川普共同維持對台灣議題的戰略模糊姿態。

但日方在確保安全的實際行動上，卻是一點也不模糊。

日本防衛大臣 小泉進次郎：「計劃部署在與那國島營地的中程地對空飛彈部隊，是一支致力於保衛島嶼安全的部隊。我們相信，部署這支部隊將大大降低我國遭受武裝襲擊的可能性，並不認為它會加劇地區緊張局勢的說法是準確的。」

日本防衛大臣小泉進次郎在剛過去的周日(11月23日)，來到日本最西端、也就是離台灣只有110公里，大約等同台北到苗栗距離的沖繩縣與那國町視察，他還證實將在當地部署中程地對空飛彈，並提升自衛隊防衛能力並強化日美同盟，來確保地區安全。

中國大陸外交部發言人 毛寧(11.24)：「(日方)部署進攻性武器，刻意製造地區緊張，挑動軍事對立，聯繫到日本首相高市早苗的涉台錯誤言論，這一動向極其危險。」

儘管來自中國的外交口水砲轟不斷，但日本政府週二(11月25日)透過書面公開強調，政府對於「集體自衛權」的行使標準維持一貫，並表明「台海和平與穩定，對日本安全保障與對國際社會整體穩定」，都十分重要，重申希望和平解決的一貫立場。

日本官房長官 木原稔：「中國提出的，與事實不符的說法，是不能接受的。日本政府必須堅決駁斥這些說法，並繼續闡明我們的立場。」

至於中國駐日本大使館在社交媒體上發文稱，中方隨時可引用聯合國憲章中的「敵國條款」，在沒有安理會同意下對日本等二戰戰敗國動武，以及中國常駐聯合國代表傅聰，此前致函聯合國秘書長，要日本首相高市早苗收回「台灣有事」言論等主張，週二(11月25日)都面臨日方嚴正表態，不但日方同樣致函聯合國秘術長駁斥中方說法，更直批中方所謂的「敵國條款」早已實際失效。

日本官房長官 木原稔：「對與中國進行各種形式的對話，日方仍維持開放態度。」

日方堅持不收回言論的同時，仍保持對話空間。在川普與高市週二(11月15日)通過電話之後，日本外務省事務次官於外務省與中國駐日大使吳江浩會談。藉外交手段清楚表態之餘，也展現日方願意溝通解決爭議的姿態。

