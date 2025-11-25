川習連線後 日媒報導：川普和高市早苗11/25上午通話

日媒NHK報導，美國總統川普跟日相高市早苗，於25號上午連線通話，川普向高市說明與習近平通話的內容。

高市早苗的台灣有事論，引發中日關係緊張超過2個星期，至今仍未和緩，中國國家主席習近平24日晚間致電給川普，據新華社報導，習近平闡明中方在台灣問題上的原則立場，強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分，不過川普的推文並未提及有關台灣的部分。

外界認為，習近平主動致電川普，似乎有意拉高層級作出回應，並要美方在台灣問題上表態，現在美日領導人也通上電話，引發國際關注美中日之間的角力。

責任編輯／陳盈真

