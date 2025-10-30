川習釜山會登場 習近平：讓中美關係這艘大船平穩前進

【記者 張達威／台北 報導】美國總統川普（Donald Trump）及中國國家主席習近平今天（30日）上午在南韓釜山進行會談（上圖），會面場所是釜山金海國際機場一處貴賓館翼峰樓。

韓國釜山當地時間10月30日上午，國家主席習近平在釜山同美國總統川普舉行會晤，是本屆川普當選後雙方第一次見面會談。

▲川習會場所釜山金海國際機場貴賓館翼峰樓。

習近平指出，當川普總統當選以來，我們3次通話，多次互致信函，保持密切聯繫，共同引領中美關係維持整體穩定。前幾天，兩國經貿團隊在吉隆坡舉行了新一輪磋商，就解決各自當前的主要關切達成基本共識，也為我們今天的會晤提供了必要條件。

習近平表示，中美兩國國情不同，難免有些分歧，作為世界前兩大經濟體，有時也會有摩擦，這很正常。面對風浪和挑戰，我和川普總統作為掌舵人，應當把握好方向、駕馭住大局，讓中美關係這艘大船平穩前進。（照片翻攝畫面）