川習釜山會談今登場 美中元首睽違數月首度面對面

美國總統川普與中國國家主席習近平於台灣時間今(30)日上午10時在南韓釜山舉行雙邊會談,這是川普重返白宮以來首次與習近平面對面會晤。會談地點選在金海國際機場旁的軍事基地,美國關稅政策、中國稀土出口、台灣議題及芬太尼管制等敏感話題料將成為討論焦點。

川普昨日表示預計會談將持續3至4小時,但根據白宮行程,他將於中午12時55分離開南韓返回華府。台灣時間上午8時許,記者在會晤地點目擊疑似習近平座車的紅旗車隊駛入,約一小時後美國車隊也抵達現場,其中包括川普常用的「野獸」凱迪拉克豪華轎車。

針對台灣議題,川普在飛往南韓途中向記者表示不確定是否會討論台灣問題,但強調「台灣就是台灣」。他特別提到美國正吸引大量半導體製造商,包括全球最大晶片製造商正在亞利桑那州興建全球規模最大的晶片廠。

會談現場戒備森嚴,大批警力在軍事基地外圍駐守。現場有民眾揮舞美國國旗抗議,高喊反對習近平口號,與警方僵持半小時後離開。川普稍早在社群媒體發文表示「非常期待」與習近平的會面。

