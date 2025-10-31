川習釜山會！降對中關稅 陸停稀土管制1年 未提台灣
眾所矚目的「川習會」，週四在韓國釜山登場。美國總統川普和中國大陸國家主席習近平，藉著慶州APEC峰會，選擇在釜山的金海國際機場會面。兩人會談長100分鐘，根據川普會後透露，雙方談了稀土、AI晶片、吩坦尼、大豆等兩國之間的關鍵議題，但這次完全未提及台灣問題。川普給這場峰會打了滿分10分的12分，表示自己明年四月將訪問中國。
美國總統川普上任九個月，在APEC峰會場邊的釜山，首會中國大陸國家主席習近平。這是兩人六年來首度面對面，川普展現笑容，習近平則是一貫的習式微笑。
美國總統 川普：「我肯定我們將會有場非常成功的會談，但他是位非常強硬的談判者，那可不好，我們對彼此都很了解。(總統先生，您計畫今天簽貿易協議嗎？) 有可能。」
一開場，兩人握手長達26秒，氣氛友好，但略顯緊繃，因為這場川普亞洲行的壓軸重頭戲，將重塑後疫情時代的全球化格局。
美國總統 川普：「我認為我們已就很多事項達成一致，現在我們將會就更多事項達成協議，習主席是偉大國家的偉大領導人，我認為我們將長期保持非常棒的關係。」
中國大陸國家主席 習近平：「中美兩國國情不同，難免有一些分歧，做為世界前兩大經濟體，時而也會有摩擦，這很正常。面對風浪和挑戰，我和川普總統做為掌舵人，應當把握好方向、駕馭住大局，讓中美關係這艘大船平穩前行。」
川普口中可能長達3小時的「川習會」，最終談了1小時40分鐘，會後兩人步出會場，再次握手，川普還在習近平耳邊耳語，兩人一同步下台階，各自上車離開。
中國大陸央視主播：「(習近平指出)中美兩國應當做夥伴、做朋友，這是歷史的啟示，也是現實的需要。」
現實的需要，的確促川習談出些成果，但台灣問題，川普則表示會上從未被提及。川普在返美的空軍一號上透露，他同意把因類鴉片藥物吩坦尼加徵的20%關稅減半，即對中國的普遍性關稅將從57%降到47%；而北京則將暫停實施稀土出口管制一年，同時開始採購美國大豆。
美國總統 川普：「我認為是場很棒的會談，我們在很多方面達成一致，他們將立即採購大量的大豆和其他農產品，馬上開始。我們現在達成協議，每年我們都會重新談判，但我認為這項協議將會持續很長時間，遠遠超過今年，年底會談判，但所有稀土問題都已解決，這是全球性的。」
全球屏息以待的川習會，在川普公布內容後，全球股市上下震動、漲跌互現。但在美中貿易戰露出曙光下，30日日經指數連兩天收盤創下歷史新高；上海上證指數則從十年高點回落，美國大豆期貨則走弱。至於美國政壇關切的輝達高階晶片，川普這麼說──
美國總統 川普：「我們確實討論了晶片，他們將會跟輝達和其他公司談關於購買晶片的事，我們製造很棒的晶片，輝達是業界領導者，我將會跟輝達的黃仁勳談，但他們會跟輝達討論，看他們是否能做到。」
川普說購買晶片，要讓北京和輝達自己談，似乎有意允許中國買美國先進晶片，但不包括輝達旗艦級的Blackwell AI晶片。中國TikTok的美國業務出售，則尚未傳出最終協議。而這次川普沒見到面的北韓領導人金正恩，他表示願意再次訪問朝鮮半島，與金正恩會面。
川習兩人在釜山會，慶州APEC峰會場外則有反習和反川集會抗議。不過這無礙川普的好心情，他對這場峰會顯然很滿意，說滿分10分的話，他自己打12分！而中方發表的措辭則較溫和克制，表示雙方就「重要經貿問題深入交換意見，形成了解決問題的共識」。隨著兩大國在經濟和地緣政治競爭上，立場越來越強硬，貿易戰能緩和多久還是未知數。不過川普稱這次會談非常成功，他將在明年四月訪問中國，習近平也將在那之後回訪美國。
