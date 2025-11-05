川習響驚雷 台灣剉咧等

10月底南韓釜山「川習會」全程未提台灣，引發各方揣測，川普與習近平的葫蘆裡究竟賣什麼藥，不僅吊足世人胃口，同時也讓川習兩人的後續互動，對台灣造成更大的震撼力與衝擊力。

川習會全球矚目，因為這不僅是兩個大國元首的會面，更牽動了世界的經濟、政治情勢，與中共對抗且自甘為美國馬前卒的台灣，會否被改變命運？自是朝野關心及多數國家所關切的焦點。但對於川習會，國人顯然沒有任何期待，只有擔心被傷害。

與習近平會面之前，川普在回應媒體記者提問時，曾經明白表示「與習近平見面會談及台灣」，川普同時強調他很「尊重台灣」；隨後川普搭乘空軍一號從日本飛往韓國途中接受隨行媒體訪問，卻又改口說「不確定是否會談到台灣議題，習近平也許會想問，但其實沒什麼好問的，台灣就是台灣」。

由於川普說詞反覆，並且對所謂的「台灣就是台灣」語意不明，讓很多國人在川普會之前頗感忐忑，結果川習會隻字未提台灣，不過，這並未讓朝野放下心中石，眾人心中的石頭反是更加沉重。

南韓川習會未談台灣，外界普遍認為川普明年4月訪問中國大陸時，「一定」會與習近平談台灣，或者是明年中之後習近平回訪美國時，會與川普談台灣；總之，「台灣問題」並未因韓國「川習會」落幕而結束，反是充滿了懸疑性，這對台灣人民而言，根本就是一種精神懲罰，也是一種折磨。

川普與習近平在南韓會面何以未談台灣？原因各有解讀。美國前國安顧問波頓說，對台灣「沉默不是金」，「不能掉以輕心」；大陸官媒《環球時報》則在川習會後當日深夜，刊出署名「北平鋒」的評論文章指出，這次川普與習近平會晤不提台灣問題，實際上是「於無聲處聽驚雷，此時無聲勝有聲」。

對於川習會，台灣之所以惶惶不可終日，無疑是執政者選錯邊、押錯寶，一味將台灣前途與命運寄託於美國之上，卻未考慮與大陸修好才是最有利國家與人民的戰略。事實上，如果政府與大陸維持友好關係，台灣就愈安全，反之，若是政府與大陸交惡，台灣就愈危險，檢視過去國民黨執政的兩岸關係，在在都可印證這個道理。民進黨執政後台海之所以格外緊張，不都是因為否定「九二共識」並將對岸視為「境外敵對勢力」所致？

有謂：「靠人人老，靠山山倒，靠自己最好」，古人的智慧歷經千錘百鍊依然振聾發瞶，無論從地緣關係、國際現實或國家利益考慮，台灣究竟該何去何從？端在執政者的一念之間，如果全然被意識型態捆綁或是為了騙取選票，那台灣將永遠只是砧板上的魚肉，存與亡都掌握在他人之手。這次川習會已過，下次川習會台灣會被出賣嗎？執政者有義務明告國人。（作者為資深媒體工作者）