川習鬥而不破 子彈再飛一會

隨著美國總統川普與大陸國家主席習近平4月將會面，美中「第四公報」是否成形，引發討論。政大外交系教授黃奎博26日分析，川普是高度交易型性格的領導人，加上對大陸經常「進一步、退兩步」，確實提高雙方簽署公報的可能性，但也要觀察大陸對公報內容有何期待；不過，資深兩岸學者包承柯則表示，以目前美中關係，還言之過早。

黃奎博認為，外交上幾乎沒有什麼事情是不可能的，簽署第四公報不只取決於川普本人，還牽涉大陸。對大陸而言，未必需要比過去更深入或更具強制性，只要重申美國既有的「一中政策」框架，且符合北京利益，北京就可能拿第四公報來重申雙方的交集點，等於再一次要求美國表明對台政策方向。

黃奎博直言，在川普交易型、不確定性升高的外交決策過程中，第四公報確實已有跡象，但目前不只美中關係本身，還包括相關國際事件，例如委內瑞拉、伊朗，以及未來美方對格陵蘭的競逐，都會有所影響，現階段可「讓子彈飛一會」。

軍事外交學者陳奕帆指出，2026年是美中元首往來高頻率期，經過美台最高金額軍售、「正義使命」軍演後，雙方較熟悉彼此底線，將繼續維持「鬥而不破」。如果4月「川習二會」雙方善意持續，再加上11月APEC深圳峰會也能有一對一的「川習三會」，12月底在佛羅里達州的G20、與習近平回訪美國，的確可能會產生美中第四份聯合公報。

陳奕帆說，第四公報將是川普送給習近平的大禮，觀察點落在4月川普訪陸行，受大陸制裁的國務卿盧比歐是否能登陸，或在川習二會後有沒有美中聯合聲明產出，假設兩國關稅協議也達成共識，更能塑造出公報的坦途。

包承柯表示，哈佛教授艾利森的說法更多是從學術邏輯去推導，中美關係走到現在這階段，後續可能會有的方向，但論壇中實際更多討論是艾利森提出的「修昔底德陷阱」理論。包承柯認為，以目前中美關係要研擬第四公報，甚至討論可能的具體內容都還言之過早，雙方仍不斷針對各項議題協商對話，彼此不斷來回進行戰術性妥協的階段。

他表示，雖然川普對兩國關係有自己概念，但從川普政府以下的幕僚與官員對大陸對抗性態度與框架，甚至美國內部還沒有形成完整統一方向，加上即便去年10月經貿與關稅談判有一定結果，但許多議題上仍待討論。這也是為什麼川普4月訪陸，雙方高階官員已持續對話的原因。

包承柯強調，即便如此，會提及到第四公報的議題，也凸顯美國內部智庫對中美關係的討論，正思考著更多的可能性。