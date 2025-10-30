川習「世紀談判」10點釜山登場 台灣、貿易議題成焦點

美國總統川普與中國主席習近平。（圖／美聯社）





美中領袖「川習會」，今天台灣時間10點，將在南韓釜山登場，雙方可能聚焦貿易與台灣議題。川普強調中方需要讓步，也暗示美國願意給緩衝空間，向習近平釋出善意。

被韓媒稱為「世紀談判」的川習會，台灣時間週四上午10點，在南韓釜山登場，日媒時事通信報導，中國國家主席習近平，可能會在會中提出台灣議題，要求美方作出某種程度的讓步。

CNN記者班布魯克：「川普的態度顯得相當樂觀，稱他相信這將會是一場不錯的會晤，甚至是偉大的會晤，他強調中國必須為達成協議作出讓步，但也暗示他自己也願意釋出一些讓步空間。」

根據NHK分析，川普與習近平會面，盤算很簡單，就是減緩貿易摩擦，雙方預計將優先討論，包括關稅、稀土，農產品採購，以及打擊芬太尼、TikTok等問題，由於中國在稀土方面占上風，管制稀土不止衝擊美國，也對全球造成嚴重影響，儘管美中貿易談判，初步獲得共識，但領袖會談能否為僵持的部分，再開啟新的突破點，也持續受到外界關注。