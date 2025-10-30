川習「王見王」維安升級！韓民眾、反中人士互嗆比大聲

川習會盛大舉辦，場外反中人士舉起標語抗議。（圖／美聯社）





川習會盛大舉辦！但場外卻爆發反中衝突川習會吸引全球關注，到底有多盛大？為了爭睹川習會，南韓慶州到釜山的高鐵票一票難求，台灣的媒體團天微亮凌晨5點半，就搭包車前往。場外的人潮也很多，甚至有反中民眾和韓國民眾爆發衝突。

穿著一身老虎服裝，白色大鬍子韓國民眾，大聲狂吼，被大批員警包圍上銬，帶上警車，川習會在南韓釜山登場，場外也格外火爆，甚至有反中民眾和一般民眾互罵口水戰，爆發衝突。

反中民眾：「不要碰我，你這中國共產黨。」雙方馬上被警察隔開，示威民眾簡直，一個比一個還大聲。

示威民眾：「習近平出去，習近平滾出去。」揮舞美國國旗，大喊要中國國家主席習近平，但這次川習會維安可說是滴水不漏，一樣馬上被員警包圍。

不過隔一條馬路就是兩樣情，韓國民眾抗議，但卻有近百名在韓的中國學生舉著中國、韓國國旗，列隊要歡迎習近平到來，而台灣的採訪團隊，則是天還微微亮，提早5．5小時，在當地時間凌晨5：30，就從APEC主會場慶州搭車前往釜山。

為了要避開美國總統川普一出行，整個慶州就會進行道路的交通管制，所以《EBC東森新聞》原本打算預訂高鐵票的，可是沒想到票完全訂不到，所以只好搭乘巴士前往。

畢竟川習會可說是吸引全球關注，但中美雙方在公布會面地點時，前一晚，還一度鬧雙胞，白宮先說在慶州，中國大使館又說在釜山，最後才確定在金海機場附近，空軍基地，中美展開會談，川普說要讓中美關係這艘船，平穩前行，不過外界也關心，輝達執行長黃仁勳，說要盡快和川普見面，要談AI晶片議題，但如今川習會已召開，川普卻還沒見到黃仁勳。