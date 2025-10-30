川習「王見王」維安升級！韓民眾、反中人士互嗆比大聲
川習會盛大舉辦！但場外卻爆發反中衝突川習會吸引全球關注，到底有多盛大？為了爭睹川習會，南韓慶州到釜山的高鐵票一票難求，台灣的媒體團天微亮凌晨5點半，就搭包車前往。場外的人潮也很多，甚至有反中民眾和韓國民眾爆發衝突。
穿著一身老虎服裝，白色大鬍子韓國民眾，大聲狂吼，被大批員警包圍上銬，帶上警車，川習會在南韓釜山登場，場外也格外火爆，甚至有反中民眾和一般民眾互罵口水戰，爆發衝突。
反中民眾：「不要碰我，你這中國共產黨。」雙方馬上被警察隔開，示威民眾簡直，一個比一個還大聲。
示威民眾：「習近平出去，習近平滾出去。」揮舞美國國旗，大喊要中國國家主席習近平，但這次川習會維安可說是滴水不漏，一樣馬上被員警包圍。
不過隔一條馬路就是兩樣情，韓國民眾抗議，但卻有近百名在韓的中國學生舉著中國、韓國國旗，列隊要歡迎習近平到來，而台灣的採訪團隊，則是天還微微亮，提早5．5小時，在當地時間凌晨5：30，就從APEC主會場慶州搭車前往釜山。
為了要避開美國總統川普一出行，整個慶州就會進行道路的交通管制，所以《EBC東森新聞》原本打算預訂高鐵票的，可是沒想到票完全訂不到，所以只好搭乘巴士前往。
畢竟川習會可說是吸引全球關注，但中美雙方在公布會面地點時，前一晚，還一度鬧雙胞，白宮先說在慶州，中國大使館又說在釜山，最後才確定在金海機場附近，空軍基地，中美展開會談，川普說要讓中美關係這艘船，平穩前行，不過外界也關心，輝達執行長黃仁勳，說要盡快和川普見面，要談AI晶片議題，但如今川習會已召開，川普卻還沒見到黃仁勳。
其他人也在看
川習會結束！川普緊握習近平雙手「講悄悄話」 習飛慶州出席APEC
全球高度關注的「川習會」今（30）天上午在南韓釜山金海國際機場旁的空軍基地翼峰樓舉行，會中預計針對關稅、AI晶片禁令、台海議題、稀土藥品管制等都將進行深切討論，而在稍早台灣時間近12點左右，兩人握手走台視新聞網 ・ 1 天前
獨家／「買貴退差價」陷阱？控第三方平台退款卻遭刷機票
獨家／「買貴退差價」陷阱？控第三方平台退款卻遭刷機票EBC東森新聞 ・ 23 小時前
川習會世紀談判登場 台灣問題受關注1／川習會登場！川普稱習近平是強硬談判者：這不是好事
川習會在今（30日）台灣時間10點正式登場，這是兩人相隔6年以來首次會面，他們一開始就在鏡頭前握手寒暄。美國總統川普表示，將舉行一次非常成功的會議，但也直言中國國家主席習近平是非常強硬的談判者，還補充「這可不是好事」。鏡新聞 ・ 1 天前
川習會世紀談判登場 台灣問題受關注4／川習會2小時結束！ 川普與習近平並肩走出會場
今天的國際重頭戲「川習會」，現在正在南韓的釜山舉行，不過在兩人一見面握手寒暄，以及進到會議室的開場白之後，會議就轉為是閉門會議。但我們從稍早畫面，還是可以透露出一些端倪，各界預計，這場可能會歷時3到4小時的會談，將會談及稀土、關稅、芬太尼，這也很明確從陪同人員，可以看出會談的首要重點，川普身邊有美國財政部長貝森特、國務卿盧比歐、還有商務部長盧特尼克，在旁邊是美國貿易代表葛里爾，而對面的習近平身旁，則是有中共二把手蔡奇，還有外交部長王毅以及國務院副總理，也是美中談判首席代表，何立峰看來雙方聚焦經濟貿易的首要之務，是很明確。鏡新聞 ・ 1 天前
枋山、獅子鄉民赴立院反風電 屏縣府重申：不會同意
屏盛風力發電因計畫在屏東縣枋山鄉楓港村設置9座陸域風機開發風力發電，引起枋山與獅子鄉民強烈抗議，2鄉民經在地方多次抗爭後30日北上立法院陳情，對此，屏縣府也再次發聲明指出，「縣府不會同意」，並強調環境部也不鼓勵設置陸域風機。中時新聞網 ・ 21 小時前
校事會議年底修法防濫訴 教團籲小案回歸考核辦法
（中央社記者陳至中台北30日電）教育團體頻頻呼籲政府正視「校園濫訴」問題，教育部長鄭英耀承諾年底前修法。全教總今天建議除不受理匿名檢舉案外，不涉解聘的案件應回歸既有考核辦法處理。中央社 ・ 1 天前
行李拒檢非洲豬瘟成漏洞？ 關務署：加強開箱查驗
（中央社記者曾以寧台北30日電）國民黨立委王育敏今天引用網路爆料指出，今年6月有旅客在機場入境時，竟可拒絕非洲豬瘟手提行李檢查就離開。財政部關務署表示，若獲悉有旅客拒絕手檢，海關會加強開箱查驗。中央社 ・ 22 小時前
紐約汽車保費高企 專家籲改革失靈制度
紐約州汽車保費不僅高居全美前列，且持續攀升，對中低收入駕駛人造成沉重負擔。29日，媒體City & State New ...世界日報World Journal ・ 23 小時前
王子昔「同框成龍」舊照遭挖 網炸鍋：人妻同樂會？
娛樂中心／于士宸報導男星范姜彥豐昨日（29）震撼爆料妻子粿粿婚內偷吃「棒棒堂男孩」成員王子（邱勝翊）。消息曝光後，震撼全台網友，粿粿也發聲指責范姜彥豐的爆料影片「說了許多與事實不符的內容」，而王子則是道歉認了「超過了朋友間應有的界線」。如今，有網友翻出王子昔日與港星成龍的合照，只見留言區不斷湧入刺耳留言，直呼「你跟成龍大哥也學到了不少偷吃的本事」。民視 ・ 5 小時前
不排斥與習近平見面！ 黃國昌：賴清德請喝珍奶「為何我不能請吃雞排」
新任國民黨主席鄭麗文日前稱，若能推動兩岸和平合作，願意見中國國家主席習近平。而民眾黨主席黃國昌今(30)日接受廣播節目專訪，表示自己當然不排斥與習近平見面，但要在對等尊嚴的前提下，「賴清德都可以想要邀...華視 ・ 22 小時前
日相高市訪韓參加APEC 出發前參加安倍丈人追思會
（中央社東京30日綜合外電報導）日本首相高市早苗為了參加亞太經濟合作會議（APEC）峰會，今天啟程訪韓。她在出發前先參加前日相安倍晉三岳父的追思會，另外也證實正在協調與中國國家主席習近平舉行會談。中央社 ・ 1 天前
央行理事：維持房市管制觀察成效 留意房貸風險
（中央社記者趙敏雅台北30日電）中央銀行第3季理監事會議事錄今天出爐，揭露央行理事對於房市看法，多位理事支持維持現行選擇性信用管制措施不變，房市漸呈量縮價穩局面，應持續觀察成效。中央社 ・ 17 小時前
取貨被當車手抓！ 物流司機喊冤 警：可依法申訴
屏東縣 / 綜合報導 一名物流司機，日前透過送貨平台接單，到屏東取貨，卻在現場遭埋伏警方懷疑是車手，被逮捕帶回派出所，他做筆錄時被上銬、手機被沒收，經歷一整天身心折磨後直到晚上才放人，當事人喊冤並不滿質疑警方誤認清白，抓錯人，警方強調，一切依規定執法，當事人可以申訴，警方將持續追查詐騙集團及金流來源，釐清案件真相。物流司機到屏東取包裹，一名老翁走出來交貨，警察隨後趕到，將司機帶到一旁開始盤查，隨後就把人帶上車。當事司機王先生VS.員警說：「他說抓我很久了，我什麼都不知道，怎麼說抓我很久了，(好啦，好啦，等下回去再講)。」司機面對眼前情況，一頭霧水，他說自己是依照，送貨平台指示來取貨，卻被警方誤認是車手。當事司機王先生VS.員警說：「(面交的金額是大概多少)，我沒有面交啊，我不知道啊，，(沒有，不是，我說他要跟你面交的金額多少)，我不知道啊。」警方認為他涉嫌詐欺，將他帶回派出所做筆錄，直到晚上才被放出來。當事司機王先生說：「警察埋伏在那邊，就直接把我逮捕，然後也不給我解釋的機會，手機也給我沒收。」被當犯人上銬，太太找不到人好著急，司機更是不滿喊冤。當事司機王先生說：「我已經有出示(接單)平台給他看了，他就是一直認定我就是車手，然後我做筆錄的時候直接給我銬腳鐐。」原來警方獲報，一名李姓老翁，網購沉香手環東西沒到，家屬懷疑受騙報警，警方27日展開埋伏，接單的王姓司機當時來到現場，取走裝有被害人5萬元款項的紙盒，要送往新北卻當場被抓，警方後續追查，發現詐騙集團，疑似就透過送貨平台，利用物流司機取貨款，規避查緝。屏東縣內埔分局偵查隊副隊長王登永說：「因為該男子完全符合詐欺取款車手的特徵及態樣，我們警方依刑事訴訟法第88條現行犯逮捕男子，如民眾對執法程序有疑義，可以依法申訴或檢視相關紀錄。」警方強調一切依程序執法，後續也要追查詐團成員，釐清案件真相。 原始連結華視影音 ・ 19 小時前
11月台股期指跌16點
（中央社台北30日電）台北股市今天終場跌7.21點，收28287.53點。11月台指期以28398點作收，下跌16點，與現貨相較，正價差110.47點。中央社 ・ 1 天前
台中斃死豬送雲林燒 中市府：化製車三聯單「甲聯」有塗改
台中梧棲豬場爆發非洲豬瘟，但市府疫調說法卻一變再變，多處疑點也引來外界撻伐，其中梧棲案場10天死亡豬隻從117、116頭，更正78頭，又傳出化製廠三聯單中疑似有塗改痕跡，斃死豬頭數不符，農業局今天證實是化製車留存的甲聯有塗改，已行文到雲林縣府透過行政程序調出單子釐清。自由時報 ・ 22 小時前
獨家》台積電2帥男友體力出局！林世偉戀上健身肌肉男
曾參選山地原住民立委、「噴假牙」藝術家林世偉，時不時被民眾拍到在街上不顧他人眼光，扭腰擺臀、大露紅內褲。日前他在個人社群po出27年前台積電男友所拍攝，僅62公斤青澀照片，引起網友熱議。林世偉接受《中時新聞網》訪問不諱言表示：「交過連2任台積電天菜男友，但他們長年工作忙碌、疲勞，房事都無法被滿足，最後我和健身猛男教練在一起。」中時新聞網 ・ 21 小時前
北投「麻將協會」3度被抄 28賭客嚇傻全被帶走
台北市警方昨（29）日晚間突擊北投中和街一處打著推廣休閒麻將名義的據點，現場七桌牌局正激戰，眾人見警上門全場大亂。北市警督察室會同北投分局查獲負責人1人、賭客28人，並起獲賭資與抽頭金共約15萬元。鏡報 ・ 1 天前
乾哥「求愛不成」砍殺彩券行女店員：我絕對要你死 台南莽男下場曝光
台南一名50多歲陳姓貨車司機，疑愛慕彩券行于姓女店員遭拒，竟持美工刀殺害于女未遂，犯案後逃逸焚車，卻不慎燒傷自己並跌落山溝重傷被捕。台南地方法院審理後，依殺人未遂罪判陳男10年徒刑，另恐嚇危害安全3罪合併執行8月。全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
怒領不到錢女子情緒失控持菜刀揮舞 埔里警方即時安撫化解危機
南投縣埔里鎮一家銀行今（30）日下午1點傳出一名婦女持刀，埔里警分局指出，這名女子前往提款，因帳戶已銷戶無法提款，一時情緒激動，從隨身斜背包中取出菜刀欲自傷，所幸銀行人員機警報案，警方即時趕抵現場安撫中廣新聞網 ・ 20 小時前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前