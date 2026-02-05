川習4日通話 國安人士道破中國背後考量

川普與習近平談多項議題。（翻攝新華社官網）

時隔2個多月美中領導人昨（4日）再度通話，國安人士指出，這次通話與去年11月通話的主動方都是中國，反映中國對內部局勢、外部戰略環境的不安感受，通話過程討論台灣議題，其實只是中方藉口，中方最在意的美對台軍售、台美供應鏈合作，都攸關美國全球戰略利益，對美方而言沒得商量，北京必須回到軌道上對話才可能產生實質效益。

美國總統川普重返白宮以來已和中共領導人習近平多次通話，兩人上次通話是在去年11月底。兩人昨通話後，川普在社群媒體發文表示，他們談論議題包括貿易、軍事、4月訪問中國行程、台灣、烏克蘭戰爭、伊朗局勢、中國向美採購石油與天然氣、中方考慮加碼購買美國農產品、飛機引擎交付等。

國安人士分析指出，去年11月24日川習通話前，中國從11月中開始升高對日本的極限施壓，在區域間進行高張力的軍事部署，並陸續做出在衝突邊緣的行動，卻一無所獲，因此到11月底打電話給美國。而這一次川習通話前，正值習進行進行軍方大清洗、削弱整體軍事實力的時刻，外界甚至傳出「40個上將剩2個」這樣說法。

此外，美方近來對委內瑞拉、伊朗都有大動作，並持續不放棄取得格陵蘭，這三個不同的國際事件，或多或少都與中國有關，中國跟委內瑞拉、伊朗都有很密切的外交軍事合作關係，是中國的「全天候戰略夥伴」。格陵蘭部分，川普日前稱，格陵蘭周圍有許多中國船艦，美國為了國家安全必須取得格陵蘭。

「美國的動作都是針對你好朋友，或防堵你帶來的威脅，這是中國必須拿起電話的最重要原因」國安人士指出，中國顯然感受到，美國接連對委內瑞拉、伊朗、格陵蘭有動作，是為了防堵、嚇阻北京帶來的安全風險。

國安人士也提到，對外提到台灣，似乎成為中國跟國際民主社會折衝的理由，要求大家「應該對台灣怎樣」、「不要對台灣怎樣」，北京彷彿「新聞稿不提台灣，就不知道該怎麼寫下去」。

在川習通話的4日這天稍早，中國全國政協主席王滬寧會見了率團到訪北京的國民黨副主席蕭旭岑一行，習近平下午與俄羅斯領導人普亭視訊，晚間打通華府的電話，國安人士指出，中方營造一個態勢：「我有在管控台灣情勢，有跟台灣最大政黨交流，沒有造成威脅，台灣當局才是造成困擾的一方」，在4月川習會面前，中方會持續一直做這些事。

復旦大學美國研究中心主任吳心伯去年底在外交事務（Foreign Affairs）雜誌發表「論中美大交易」（The Case for a Grand Bargain Between America and China）一文，認為中美有達成大交易的條件，不只在經濟、科技領域達相互退讓、達成互惠，也降低在台灣海峽的競爭熱度。

不過國安人士指出，美國2025年國家安全戰略（NSS）、2026國防戰略（ NDS 2026）都清楚顯示，第一島鏈的安全不能受衝擊，這件事攸關美國的全球戰略利益，美國不會退讓，中國最在意的「1.25兆美台軍售」與「台美供應鏈合作」，正反映了美國的全球利益、甚至是全球民主集團的核心利益，北京必須回到軌道上來對話，才能產生實質效益。

