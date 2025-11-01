川菜師傅20多歲就確診大腸癌！ 譚敦慈點名「1類食物」是地雷

長期攝取重油、重鹹的食物，恐增加腸道負擔。（示意圖／翻攝自unsplash）

大腸癌曾連續15年成為台灣人癌症發病率的首位，根據國健署統計，每年新增病例高達1.7萬人，且罹患年齡層有明顯下降趨勢。對此，長庚醫院資深護理師「無毒教母」譚敦慈說到，表妹婿才20多歲就罹患大腸癌，可能與其職業、長期飲食習慣有關。

譚敦慈在節目《健康晚點名》分享，表妹婿是川菜師傅，年僅20多歲就確診大腸癌，他很愛吃豆腐乳、豆瓣醬等醃漬發酵食品，平時料理偏好重油、重鹹，烹調時常大量辣油，更大讚辣油上方的浮油是「人間美味」。譚敦慈直言，這樣的飲食習慣，長期下來恐增加腸道負擔，導致慢性發炎，影響腸道健康。

譚敦慈表示，世界衛生組織（WHO）的研究指出，醃漬食品中常含亞硝酸鹽及其他致癌化合物，若是長期攝取，將提高腸胃道癌症風險，因此她與家人很注重以「清淡、少加工」為原則的健康飲食，幾乎不會吃任何醃製或發酵類食品，包括豆腐乳、火腿、豆瓣醬、臘肉等。

如果想預防大腸癌，譚敦慈也列出「4少原則」，包括「少吃燒烤食物」、「少高溫烹調」、「少吃醃製食品」、「少碰不新鮮食材」，建議民眾多攝取蔬果與天然原型食物、維持規律排便習慣、促進腸道健康，並定期進行糞便潛血或大腸鏡檢查，及早發現及早治療，才能有效降低癌症風險。

