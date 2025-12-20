川西奈月、宮崎薰今晚台南開唱 鄭恩地、UNIS樂與台粉提前慶耶誕

日本透明系女聲川西奈月、ASKA飛鳥涼的女兒宮崎薰，以及韓國超人氣女團UNIS、影視歌三棲女神鄭恩地，今晚（12/20）將登上「2026台南好YOUNG」搖滾耶誕演唱會。4組來自日韓的藝人昨天也提前分享感受南台灣濃厚的節慶氣氛。

ASKA飛鳥涼的女兒宮崎薰表示，能在耶誕節前夕來到台南演出，對她而言彷彿圓夢。在東京長大的她，走進文化底蘊深厚的古都台南，感受格外不同，也從確定受邀那一刻起，就開始期待與台南及各地的朋友見面。

ASKA飛鳥涼的女兒宮崎薰表示，能在耶誕節前夕來到台南演出，對她而言彷彿圓夢。（圖／COME ON JKSSP）

以〈理想的女孩〉在社群平台累積破3億次播放的透明系女聲川西奈月，對於首次在台南現場演出同樣充滿期待。她品嘗台南準備的鳳梨果乾、芒果乾與柚子果汁後直說好吃，也表示希望透過音樂為粉絲打氣，鼓勵大家勇敢活出自信，成為理想中的自己。

透明系女聲川西奈月，對於首次在台南現場演出同樣充滿期待。（圖／COME ON JKSSP）

韓國女團UNIS則對台南的水果與美食充滿好奇，記者會上有吃又有拿，八位女孩都露出開心的表情，也期待粉絲分享更多在地必吃、必玩的私房名單。鄭恩地表示，很高興能提前在台南與大家共度耶誕節，也期待在演唱會上帶來精彩演出。

女團UNIS則對台南的水果與美食充滿好奇。（圖／COME ON JKSSP）

鄭恩地表示，很高興能提前在台南與大家共度耶誕節。（圖／COME ON JKSSP）

除了今晚率先暖身的卡司外，下週27日還將迎來日本新銳女子樂團Faulieu.，以及跨年夜的鈴木愛理接力登上「台南好YOUNG」耶誕跨年系列舞台。

⋆⸍𝟚𝟘𝟚𝟞台南好ʏᴏᴜɴɢ搖滾耶誕演唱會

📺轉播資訊

✷ 時間：12/20㊅ 18:00-22:00

✷ 電視轉播：

✩ TVBS 56台

✩ TVBS MOD精彩台

✩ TVBS ASIA 亞洲台

✩ 臺南市第3公用頻道

✷ 網路直播：

✩ TVBS NEWS YouTube 頻道

✩ 臺南市長黃偉哲臉書

✩ 臺南Today

*網路直播將於17:40先開始直播暖場表演

✷ OTT平台：

✩ LiTV

✩ 中華電信Hami video

✩ 四季線上

✩ Catchplay+

