川路浮世繪「巧克力」來台迎新年 攜手漢菓方推出限量藝術禮盒

川路與漢菓方合作推出「川路浮世繪藝術年節禮盒」，宛如一座濃縮日本美學私人畫廊。(圖／漢菓方提供）

【警政時報 薛秀蓮 ／台北報導】因《浪漫匿名者》而爆紅的日本巧克力品牌川路，延續情人節熱潮再掀話題。再度與漢菓方聯手推出過年限定禮盒，讓粉絲把神劇記憶與日本藝術美學帶上過年餐桌。

因Netflix日韓劇集《浪漫匿名者》操刀劇中所有甜點而聲名大噪的日本精品巧克力品牌川路Chocolatier Kawaji，去年在日本掀起一波「神劇巧克力」朝聖熱潮。繼上週首次攜手台南在地漢方巧克力品牌「漢菓方」，推出情人節台灣限量禮盒，開賣被粉絲搶購一空後，川路趁勝追擊，再度與漢菓方合作推出「川路浮世繪藝術年節禮盒」，把川路最具代表性的浮世繪系列經典一次收進盒中。這款禮盒以溫潤木盒搭配極簡日系外盒設計，內層宛如抽屜式畫框，每一格都安穩躺著一件小型藝術品，讓收禮者在年節團聚時，不只是拆開一盒巧克力，更像是打開一座濃縮日本美學的私人畫廊。

川路台灣限量過年藝術禮盒，以溫潤木質包裝，具有手工職人的溫度與手感。(圖／漢菓方提供）

浮世繪巧克力畫展 一顆一個藝術

川路主理人川路里美表示，此次特別選在農曆新年推出，是希望將日本人熟悉的浮世繪意象，化為帶著祝福的「可食藝術」，陪伴台灣與日本的粉絲一起迎接新年。

此次年節禮盒以川路最受矚目的「浮世繪巧克力」為主角，從巨浪到赤富士，每顆巧克力都是一幅迷你北齋。《神奈川沖浪裏》為主題的經典藍色巨浪，浪花翻湧在深色可可之上，彷彿下一秒就要衝破味蕾邊界；以赤富士為意象，紅橙色漸層描繪晨曦映照下的富士山，象徵新的一年穩健踏實。紅黑交錯的市松紋帶來「步步高昇」的聯想，適合送給客戶的新年祝福；綠色棋盤格與金色點紋組合穩重卻不失活潑，象徵健康長青、財運穩步前行，特別得長輩心意；其他作品如花紋、七寶、青海波等日本傳統吉祥紋樣，也很值得細細品味。

台南漢方X日系美學 新世代過年味

身為在台的合作品牌漢菓方，近年以「好好玩漢方」概念快速累積人氣，由台南在地中藥世家出身的創辦人黃柏鈞打造，將傳統漢方從藥罐子裡解放出來，轉化為巧克力、零嘴與小物，讓漢方變得好玩、好拍又好吃。位於赤崁樓附近的門市，打造出介於老藥行與時尚選物店交錯的氛圍，開幕後便成為旅人到台南必打卡的新景點，著實把「漢方也可以很潮」的理念徹底實踐，有不少外地旅客把漢菓方的禮盒列入台南伴手禮清單。

漢菓方打造老藥行與時尚選物店氛圍的門市，成為許多旅人到台南打卡新景點。(圖／漢菓方提供）

台日合作啟動 未來想像無限

這一次合作過年禮盒，漢菓方扮演著「文化翻譯者」的角色：一方面理解台灣消費者過年送禮時重視的寓意與實用性，另一方面也讓川路作品在視覺上保留日本職人風格，也融入台灣人熟悉的年味與分享感。從情人節限定到農曆新年禮盒，短短時間內連續兩波合作，已讓台灣粉絲感受到川路與漢菓方之間的深度連結。對許多早已入手情人節禮盒的鐵粉來說，這次的浮世繪藝術年節禮盒，更像是一款「必須收入收藏清單」的續篇作品。

未來雙方團隊已開始構思以漢方為核心的巧克力主題，讓世界看見日本和台灣在飲食美學上的共鳴。對喜愛兩個品牌的粉絲而言，這款過年禮盒不只是新年的甜點選擇，更是見證一段跨國合作故事起點的珍貴收藏。限量禮盒預計於春節前夕於漢菓方台南門市與官網開售，數量稀少，擁有「錯過就得等明年」的收藏級尊榮感。想了解更多請追蹤IG或上漢菓方官網：www.hangofun.com

