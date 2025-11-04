川選前夜挺古莫！威脅砍資金 阻曼達尼當選紐約市長

(右)民主黨紐約市長候選人曼達尼。圖／達志影像路透

新川普時代美國第一場大選4日登場，當中最重要三場選舉，就是紐澤西和維吉尼亞的州長，以及紐約市長的選舉。根據統計，過去90年，民主黨曾五度橫掃這三場選舉，然後隔年的眾議院期中選舉都獲勝。美國總統川普為了阻民主黨氣勢，選前之夜宣布支持前民主黨人、前紐約州州長古莫為紐約市長，批目前民調大幅領先的民主黨候選人曼達尼，為他貼上共產主義標籤，威脅如果他當選，白宮將限縮給紐約的聯邦資金。

在地鐵站與民眾自拍、話家常，34歲的曼達尼，很有可能即將成為「大蘋果」紐約市的市長。烏干達出生，7年前才歸化美國公民的曼達尼，自稱民主社會主義者，激起紐約年輕和革新派選民的熱情，更在民調中兩位數領先，在民主黨初選中敗選，之後獨立參選的67歲前紐約州州長古莫，以及71歲的共和黨候選人斯里瓦 (Curtis Sliwa)，讓美國總統川普忍不住跳出來，大選前夕在社群上宣布支持古莫，表示別無選擇，他寧可看到有政績的民主黨人勝出，也不願一個毫無經驗的共產主義者贏。

民主黨紐約市長候選人 曼達尼：「甚至直到最後幾天，他(古莫)否認他是川普屬意的候選人，但現在寫出來全世界都看到了，川普想讓這個人成為下一任紐約市長，並不是因為他對紐約客來說是好的，而是因為他對川普來說有利，紐約客已經厭倦華府那一套，他們不想看到模仿那套的人來到市政廳。」

不只川普力挺古莫，週一，億萬富翁馬斯克也表態支持。不過妙的是，獲總統支持的古莫並不開心，在造勢場合高分貝拒絕川普背書。

獨立紐約市長候選人 古莫：「他(川普)沒有說會投給我，他沒有這麼說，他沒有這麼說，他說他寧願要一個糟糕的民主黨人，也不要一個共產主義者，他是這麼說的，他稱我為糟糕的民主黨人，首先，我是個優秀的民主黨人，也是個自豪的民主黨人。」

重要的事情說三遍，古莫再三強調川普沒有支持他，因為他深知在「深藍」的紐約市，這可能等同票房毒藥。根據CNN最新民調，川普執政滿意度只剩下37%，高達63%不認可他的表現，創川普兩任中最高；獨立選民的支持度，也從二月中的43%掉到28%；高達72%認為目前的經濟狀況不佳。福斯新聞九月份民調，川普執政滿意度也僅46%，54%不滿意。

共和黨紐約市長候選人 斯里瓦：「我整個競選活動都建立在別人勸我退選，試圖用一千萬美元賄賂我退選的基礎上，當我說了一千次不退後，甚至威脅要殺了我太太南西和我。但你不會屈服，你不會向權力菁英、億萬富翁階級低頭。」

二度參選的共和黨候選人斯里瓦，民調支持度墊底，但他不顧黨內勸退聲浪，堅持選到底。川普說投斯里瓦，只會助曼達尼當選，也加碼威脅如果曼達尼勝選，除了最低限度的必要撥款，他很可能不會給紐約市聯邦資金。聯邦政府在2026會計年度，提供紐約市74億美元，相當市總支出的6.4%。

民主黨紐約市長候選人 曼達尼：「現在是時候站出來，反擊那些發出威脅的惡霸，不是讓自己也變成霸凌者，我們已經一再看到回應川普，並擊敗這種威脅的最佳方式，就是挺身而出，奮起反擊。」

曼達尼從競選初始，就號召紐約客反當權派。對手古莫曾三度當選紐約州州長，但2021年遭州檢察長認定性騷擾11名女性。曼達尼同樣有政治包袱，包括過去對以色列和紐約市警察的言論，民主黨溫和派也擔心他太過左傾，恐適得其反。

另外兩場受矚目的州長選舉，紐澤西和維吉尼亞，民主黨候選人都走溫和中間路線，聚焦經濟、公共安全和醫療健保，與極左政策保持距離。在去年白宮和國會雙輸下，未來民主黨要走什麼路線，選舉結果將是重要指標。

週二，加州也將對重劃選區的「第50號提案」投票，加州州長紐森偕同前眾院議長裴洛西現身，呼籲選民支持，以抵銷川普為了明年期中選舉，推動德州重劃選區，為共和黨增加的5席，兩黨各自鞏固紅藍政治版圖。

