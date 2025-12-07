川頒終身成就榮譽獎項! 眾星赴白宮站一排

美國總統川普在白宮舉行「甘迺迪中心榮譽獎」頒獎儀式，獲獎者包含好萊塢巨星【 席維斯史特龍】，以及重金屬樂團「KISS合唱團」等人。

在白宮橢圓形辦公室舉行的表揚儀式現場，川普後方站立著一整排獲獎的藝術界名人。儀式氣氛輕鬆，川普與鄉村樂天王喬治史崔特之間還有輕鬆的互動。川普表示，如果喬治史崔特想戴著帽子也可以，他們可以一起走過去。川普還誇讚喬治史崔特的頭髮不錯，並表示很驚訝有些人脫帽後頭髮並不多。

值得注意的是，川普在第一任期時從未出席過甘迺迪中心的活動，他當時認為該機構立場「過度自由派」。然而，在第二任期中，川普對甘迺迪中心表現出格外的關注，並宣稱要對這個藝術機構進行徹底改革。

這次頒獎典禮不僅表彰了多位藝術家的終生成就，也標誌著川普對表演藝術政策的轉變。獲獎者中，KISS合唱團已在樂壇縱橫50年，葛羅麗亞蓋諾是70年代著名的非裔流行歌手，而席維斯史特龍和喬治史崔特則分別在電影和鄉村音樂領域有卓越成就。這場白宮的頒獎儀式成為美國文化界的一個重要時刻。

