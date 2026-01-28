川餐廳寫「免費加麵」 男續二次被索3元鬧翻 警：我幫你出
一自稱是大學生的網友近日到四川樂山旅遊，一餐廳招牌寫著可免費加麵，他第二次續麵時餐廳卻要收費三元（人民幣，下同，約0.43美元）。雙方爭執不下後報警，警方調解時說：「三塊錢都不出嗎？都不夠我油錢。」當事人稱影片曝光第二天收到餐廳發來的威脅私信，他也認為自己被歧視，民警「有偏袒本地人的意思」。
瀟湘晨報報導，當事人邢先生說，他從外地到樂山夾江縣旅遊，1月25日晚在這家店吃麵，招牌上寫著免費加麵，他點了10元的麵，續到第二次時，老闆說如果續麵，要付三元，邢先生拒絕後，老闆不給續麵還把碗收走了。
邢先生說，他繼續和商家「好好溝通」，商家不聽，於是邢先生說要打12315，隨後商家報警了。邢先生說，警員到場後，「就說了還不夠油錢的這種話，所以我才開始錄了視頻。」
影片中，邢先生說：「她（商家）說可以加麵，沒說只能加一次。」商家說：「那我沒說過能加兩次啊。」影片中有民警正在調解，邢先生對民警說：「他沒說只能加一次，就續了第二次就不樂意了？」此時民警對邢先生說：「我們錄著呢，三塊錢都不願出嗎？你不要錄我。」
邢先生繼續說，商家沒寫清楚，而且他只是續第二次，民警說：「你現在怎麼弄？你現在吃不吃？還吃（的話），我給你出了三塊錢，哎呦，一直在這吵，還不夠我油費呢。」邢先生說：「吃。」民警說：「吃，我轉給你。」
邢先生說，民警正要付錢時，有圍觀者說「拿10塊給他」，「圍觀者指責我，我為了安全著想，拿著10塊錢就走了。」邢先生說，隔天一早，他收到了一名警官電話，電話中警官表達了歉意。
對此，有不少網友認為商家既然在招牌上寫著免費加麵，沒有限定次數，就不應該拒絕顧客，「既然不真免費加麵，就別用這噱頭打招牌」，「沒有人付不起三塊錢，只是要追根究柢」，也有網友認為，「免費加麵」不是「多次續麵」，顧客加了一次就相當於餐館已履行承諾，繼續免費加麵，餐館可以拒絕，「畢竟是小本生意」，「看來想占便宜的人還是挺多的」。
更多世界日報報導
天寒地凍時 不該留在車內的6項物品
在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎
只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單
其他人也在看
嚴打無證移民 全美「人口成長」去年顯著放緩
商務部人口普查局(U.S. Census Bureau)27日公布最新數據顯示，隨著川普政府對無證移民採取嚴厲打擊行動，...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 發表留言
天寒地凍時 不該留在車內的6項物品
許多人會將太陽眼鏡留在車內，在天氣回暖前，或許應將它們取出；正如酷暑時的高溫，嚴寒季節同樣不該將某些物品留在車內。世界日報World Journal ・ 20 小時前 ・ 發表留言
曼哈頓這家法式烘焙坊 糕點美得太犯規
位於紐約曼哈頓東村的Petit Chou烘焙坊，稱其糕點靈感來自法國，尤其擅長泡芙，外層輕盈酥脆，內裡柔軟綿密，完美中空...世界日報World Journal ・ 19 小時前 ・ 發表留言
成欠稅大戶滯台…越籍成大博士控「台灣不是很重視人權」 律師這樣說
越南籍范姓女子今天向本報投訴指出，她過去來台就讀成功大學工業與資訊管理學系博士，2018年畢業取得學位後，10月返回越南...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 14則留言
李多慧不甩韓職啦啦隊禁令 堅定留台：自己的人生自己選擇
柯震東與李多慧今（29）日為運動品牌合體宣傳，近來傳出韓國職棒球團禁止旗下啦啦隊員同時在台韓兩地應援。對此，李多慧表示自己並未受到影響，「我在韓國沒有活動四年了，因為我一直住在台灣，不知道韓國的消息。」不過是否會給其他韓籍啦啦隊員建議？她說：「自己的人生自己選擇。」許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前 ・ 7則留言
狂砍女老師 台中男「4千字長文」控社會不滿：下輩子再當好人
【緯來新聞網】台中市大雅區今（29日）發生一起隨機砍人案，張姓男子與李姓土風舞老師發生口角，情緒失控緯來新聞網 ・ 5 小時前 ・ 179則留言
國產車大廠千金公開IG帳號！轉大人名媛生活火辣照曝光 網酸：連自家車都不開
國產車大廠千金Michelle今年約21歲，長得亭亭玉立，近日因公開IG帳號，分享開的車品牌不是自家車，備受討論。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 257則留言
10年婚姻生變？鍾欣怡認了「斷聯製作人老公」 1部位出問題病況曝光
藝人鍾欣怡今日在臉書感性發文，回憶十年前準備嫁給名製作人孫樂欣時，身邊全是反對票：「妳真的要嫁給他嗎？」、「他是製作人，誘惑這麼多！」沒想到十年後，這段關係再次面臨「噤聲」挑戰。鍾欣怡坦言，去年底身體拉響警報，進入長達數月的「徹底失聲」狀態，她甚至自嘲，這段時間真的沒辦法跟老公「說話」了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 52則留言
快訊／黃仁勳剛抵台就森77？駁斥「這」假消息 反問放話者用意何在
輝達執行長 黃仁勳 今（29）日抵達台灣，行程備受關注，但一落地就成為焦點。針對近日外媒盛傳「輝達H200晶片運到中國大陸」的消息，黃仁勳在機場接受聯訪時罕見嚴肅回應，直言相關內容是「假新聞」，甚至反問外界應該思考「放出這種消息的人，真正用意是什麼」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 35則留言
籃球／國家隊又要有台美混血了 湖人名將之子陳以傑最快7月披台灣戰袍
湖人名將萊德（Isaiah Rider Jr.）之子陳以傑（Isaiah Rider IV）去年正式取得台灣國籍，日前台灣籃協秘書長李雲翔親自赴美和他會面，他表示有很高意願未來代表國家隊出賽，最快有機會在今年U18亞洲盃披上台灣隊戰袍。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 5則留言
裘莉驚傳「好萊塢式破產」！急賣豪宅變現 遭爆將離開美國移居海外
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與前夫布萊德彼特（Brad Pitt）雖然名義上已結束婚姻關係，但雙方圍繞法國酒莊Château Miraval的產權官司至今仍在法庭上纏鬥。隨著官司一拖再拖，外媒近日指出，長期累積的高額法律費用，已對裘莉的財務狀況造成明顯壓力，甚至被圈內形容陷入一種「好萊塢破產」狀態。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 14則留言
IG公開後慘成箭靶！嚴凱泰女兒開賓利遭砲翻
裕隆集團已故董事長嚴凱泰之女嚴珮瑜近日公開自己的Instagram帳號，不過之前曾爆出拿爸爸的名錶給男友去變賣的風波，公開IG後竟又因為開的車是賓利不是納智捷，再度變成網友箭靶。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 52則留言
還沒冷完！下波強冷空氣這天報到 「最冷時間曝光」恐達大陸冷氣團等級
氣象署表示，今（28）日受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。對此，氣象專家林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」分析未來天氣狀況，提醒「先濕後乾，短暫回暖，再轉濕冷！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 5則留言
中國人不去日本玩 京都人笑開懷！卻苦了合掌村「陸客沒少還亂爬墳墓」
中國當局因為不滿日本首相高市早苗提倡「台灣有事論」，從觀光方面祭出手段，呼籲中國人不要去日本玩，就連春節期間也不要遊日本。據日本觀光單位數據指出，這兩個月中國客大幅減少45%，讓京都人笑開懷，不過著名觀光景點合掌村所在地白川鄉，卻是笑不出來，原因在於「陸客沒少，還搞破壞」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 225則留言
影／Lulu婚禮送完客幕後畫面曝光 「浴巾包頭」刷牙超有生活感
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日舉辦夢幻婚宴，席開70桌，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，兩人的婚禮效果滿分，Lulu最後...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6則留言
19歲男大生頭皮屑「多到像灑麵粉」床單都是血 竟是媽媽太潔癖害慘
一名19歲大學生因頭皮長期劇烈搔癢、頭皮屑大量脫落前往就醫，沒想到進入診間後，連醫師都被眼前景象震住，該名大學生的頭皮屑多得宛如灑滿麵粉，部分頭皮甚至因反覆抓癢而破皮滲血。陪同就診的母親滿臉無奈，坦言兒子經常抓到床單、地板與沙發上都是血跡與皮屑，讓她身心俱疲。鏡報 ・ 1 天前 ・ 2則留言
自行車王國崩壞？巨大、美利達股價殺回15年前 地標店熄燈洩巨變
台灣素有「自行車王國」之稱，但在多重內外壓力夾擊下，產業前景正面臨嚴峻考驗。財經專家、股人阿勳在臉書分析台灣自行車王國衰退的原因，包含受外籍勞工剝削爭議、庫存去化不及、大陸低價競爭以及美國關稅政策等因素衝擊。中時財經即時 ・ 10 小時前 ・ 11則留言
36歲女工程師嚴重糖尿病！靠「2招」5個月就逆轉：大家都做得到
台灣糖尿病患恐超過300萬，許多患者雖有服藥，血糖仍控制不佳。醫師王律婷指出，一名36歲的女工程師，糖尿病史達8年，高壓工作讓她無法「好好吃飯」，即使用藥，糖化血色素仍高達10.9%，在經過5個月的飲食管理、運動並多做肌力訓練後，糖化血色素降至5.3%，已回到正常值。女子不僅不再需要施打胰島素針劑，就連口服藥也大幅減少劑量。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 14則留言
威力彩、尾牙摸彩中獎有祕訣 廖大乙：4生肖易中大獎
威力彩頭獎連摃26期，頭獎上看7.7億元，民俗專家廖大乙表示，想要中大獎民眾，購買彩券前可用紅筆在手掌心寫上「中」字，並在掌心哈一口氣後，心中默念「我一定中大獎」，即能讓手氣變好，公司尾牙摸彩想要中大獎，也可比照辦理，尤其是蛇、豬、虎、猴去年犯太歲4生肖民眾，今年運勢逆轉，中大獎機率更高。自由時報 ・ 1 天前 ・ 1則留言