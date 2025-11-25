川高熱線 強化美日同盟

美國總統川普繼與大陸國家主席習近平通話後，25日上午致電日本首相高市早苗。高市透露，川普在電話中說明他與習之間的通話，川高兩人則談及強化美日同盟，確認「日美間的緊密合作」。據未具名的日本政府官員稱，川高也確認「台海和平穩定的重要性」。

12小時3人談話內容 國際高度關注

高市「台灣有事」言論導致陸日關係惡化，川普始終未對此表態。但習近平首先於台灣時間24日晚間，主動致電川普，通話1小時，而川普則在25日上午打電話給高市，談了大約25分鐘。川普在12小時內先後與習近平、高市電話交談，3人談什麼，引發國際高度關注。

日本富士新聞網（FNN）報導，高市在首相官邸受訪時說，她是「應川普總統之請」通話。高市表示，雙方就強化日美同盟、印太地區面對的情勢與各項課題，廣泛地交換意見，川普並說明昨晚的美中領袖電話會談，及最近的美中關係。

高市：川普歡迎我隨時打電話給他

高市接著說，「在當前國際情勢下，繼川普總統先前訪日之後，我們再次確認兩國之間的緊密合作。川普總統還表示，我是他非常親密的朋友，並鼓勵我隨時打電話給他。」

高市避談是否與川普討論到台灣議題，稱「這屬於外交上的互動，不便透露詳細內容」。但FNN引據一位政府相關人士稱，「雙方確認了台海和平穩定的重要性」。《讀賣新聞》也指出，據信，高市在電話中談及她針對台灣有事在國會答詢後，日陸關係降溫的情況。

關於川習24日晚的通話，新華社指，習闡明了中方在台灣問題上的原則立場，而川普表示「美方理解台灣問題對於中國的重要性」。FNN報導指，在此背景下，高市希望強調，即使日中關係因台灣有事議題趨於緊張，日美同盟依然牢不可破。

日本官房長官木原稔25日表示，「對包括日本在內的國際社會而言，美中關係的穩定極為重要」。對於習川通話提及台灣的說法，他稱「我們知悉中方聲明內容，但對具體細節不予置評。」

談到川高通話，木原稔表示「意義重大」，「日美首腦會談有助於鞏固互信和日美同盟。我們也重申，將繼續敦促中國履行與其地位相稱的責任。」

日媒：習意圖釘住美方、施壓高市

據新華社通稿，習近平還向川普提及「中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果」。日本新聞網（NNN）報導認為，這除了意在釘住美方、要求別介入台灣問題外，也帶有對高市政權施壓的意圖。

一名日本官員表示，日本事前知道川習即將通話，並稱華府與東京之間協調良好。《朝日新聞》則指出，川普在陸日之間扮演「傳達者」角色，但其真正意圖仍不明朗，日方也看不到任何解決問題的希望。

有美媒指出，川普接連致電陸日領袖，顯示在陸日因「台灣有事」緊張升高之際，他希望平衡與亞洲2大經濟體之間的關係，決意避免被捲入這場爭端。該媒體在標題上形容，美國在台灣問題上「走鋼索」。但後來標題改為，川普試圖維持與習近平的（貿易）休戰協議，同時安撫盟友日本。

另外，針對陸方批評日本計畫在與那國島部署飛彈部隊，日本防衛大臣小泉進次郎25日反駁稱，計畫部署的飛彈旨在防禦而非攻擊他國。對於中方稱其為「攻擊性武器」，他表示「不一樣就是不一樣，必須對外明確說明」。與那國島距離台灣僅約110公里。

小泉重申，對中日對話持開放態度。日本外務省事務次官船越健裕25日也在外務省與中國駐日大使吳江浩舉行會談，據信是討論兩國之間懸而未解的議題及未來因應。