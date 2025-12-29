川黑媒體讚川普「牛仔外交」 不按牌理出牌卻能端出成果

全球事務研究所（Institute for Global Affairs）項目主任喬納森．蓋爾（Jonathan Guyer）在「川黑」媒體MSNBC節目《周末黃金時段》（The Weekend: Primetime）中表示，華府當權派可從美國總統川普的非傳統外交政策中借鑒經驗。



蓋爾指出，川普任命的外交團隊成員缺乏傳統經驗，卻能在某些領域取得成果。他將這些人士稱為「牛仔外交官」（cowboy diplomats），特別提及川普的女婿賈里德．庫許納（Jared Kushner）以及特使史蒂夫．維特科夫（Steve Witkoff）。



毫無經驗卻能把事情搞定



「看看他的外交官們。我稱他們為『牛仔外交官』──賈里德．庫許納、史蒂夫．維特科夫──他們毫無經驗，但有時他們就是能把事情搞定。」蓋爾在節目中說。



蓋爾以以色列與哈瑪斯之間最近達成的停火協議為例，稱這是前總統喬．拜登政府未能實現的重大進展。庫許納與維特科夫在該協議談判中扮演關鍵角色，該協議於2025年10月左右達成，結束了戰爭的第二周年激烈階段。

蓋爾強調，川普的外交方式完全打破傳統外交先例，包括願意直接與哈瑪斯對話、解除對敘利亞的部分制裁，以及在葉門轟炸行動效果有限時及時調整策略。「他們不按牌理出牌，」蓋爾表示，「他們根本不在乎傳統規範。」

打破了傳統外交道德規範



在節目討論中，共同主持人凱瑟琳．蘭佩爾（Catherine Rampell）提出質疑，指出庫許納與維特科夫可能存在利益衝突風險，例如庫許納從沙烏地阿拉伯等中東國家獲得巨額投資，維特科夫家族也在中東推銷商業項目。她詢問，如何確保這些人士的行動符合美國國家利益，而非個人財務利益。

蓋爾回應承認，利益衝突「可能非常多」，並稱這種做法對美國利益構成「巨大風險」。他同時指出，這些非傳統外交官打破了美國官員長期遵循的道德規範，需予以高度批評。



當話題轉向俄羅斯對烏克蘭的戰爭時，蓋爾承認川普政府的處理方式存在缺點，包括某些提案被視為過度傾向俄羅斯一方。然而，他強調拜登政府未能讓俄烏雙方坐上談判桌，而川普團隊透過與俄羅斯總統弗拉基米爾．普京建立溝通管道，可能開啟對話機會。



達成最終目標，需要強硬的外交手腕



「說到底，拜登無法讓雙方坐上談判桌。」蓋爾說，「透過建立與普京、與俄羅斯的溝通管道，或許能看到一線曙光。要達成最終目標，需要強硬的外交手腕。但與俄羅斯對話是件好事，因為這是第一步。」

蓋爾的評論反映出對川普第二任期外交策略的複雜看法，該策略高度依賴私人關係與非正式特使，如庫許納與維特科夫，他們近期參與了多場與俄羅斯、烏克蘭及中東相關國家的會談。



