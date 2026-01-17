州市聯手…讓舊金山街頭「真正」改變 紐森強調花錢須看到成果

加州州長紐森（右一）與舊金山市長（左一）宣布合作做好舊金山街頭安全與治理無家者工作。（記者李怡／攝影）

過去一年，許多舊金山市民都有相同感受：街頭營地和無家者變少了。州長紐森（Gavin Newsom）與市長羅偉（Daniel Lurie）16日在原住民戒癮與心理健康機構Friendship House同台亮相，給出了一個明確訊號：州政府不再只給錢，市政府不只做事，兩邊都要對「街頭有沒有改變」負責。

紐森宣布，加州將在最新一輪「無家可歸援助計畫」（HAP 6）中追加4.19億美元，同時正式把「清理街頭營地、落實住房法規、資金是否真正用掉」列為撥款前提條件。也就是未來州府的錢，不再是先給、再看，而是先說清楚「要怎麼讓街道變好」才會撥款。

紐森表示，過去有城市把數千萬美元放在帳上多年不用，卻同時要求更多資金，這種做法將不再被接受。他強調，錢必須轉化為看得到的改變。

羅偉強調，無家者治理不是單純清走營地，而是要讓人真的離開街頭、有地方治療、有後續支持。目前舊金山已全面重整街頭外展與安置體系，原本9支外展隊伍整併為1支，避免部門各做各的。一年內新增600張以治療為主的床位，優先服務成癮與心理健康個案。過去一年，進入收容與安置系統的人數增加40%。市府統計，去年12月街頭營地數量降至新低，較前一年減少44%。

當天的記者會選在Friendship House並非偶然。該機構長年服務舊金山原住民與城市弱勢族群，結合文化療癒、心理健康與戒癮治療。州府同時宣布，透過第1號提案（Prop 1），將撥款3140萬美元支持Friendship House興建「Village San Francisco Wellness Center」，未來將提供60張住院式戒癮治療床位、107個心理健康門診空間、100個身心復原（wellness）空間。這些床位被視為街頭清理後，能不能接得住人的關鍵。

對於媒體追問「全州露宿人口下降9%是否可靠」，紐森表示，政策不能只看報表，也要看市民的實際感受，民眾開始覺得街道比較安全、城市秩序在回來，這件事本身就很重要。

對每天走在舊金山街頭的居民而言，這場州市聯手行動傳遞的訊息很清楚。未來無家可歸政策，不能只講同情，也不能只講執法，而是必須交出成果，例如街頭是否更乾淨、公共空間是否更安全、治療床位是否真的到位，這些問題，將正式寫進州府撥款規則裡。

