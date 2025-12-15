巡演才落幕就放大絕！張信哲重返巴黎街頭「談成熟愛情」

張信哲日前在巴黎拍攝新單曲〈守候〉MV。潮水音樂提供

張信哲上月14日於巴黎迎來「未來式 Our Story」世界巡迴演唱會，為橫跨6年、走遍五大洲的音樂旅程畫下華麗句點。巡演落幕不到一個月，張信哲隨即再送驚喜，今（15日）推出全新單曲〈守候〉MV，鏡頭同樣留在巴黎，讓這座城市延續音樂的旅程。

談及〈守候〉，張信哲表示，最打動他的是歌曲所描繪的「成熟的愛情狀態」。他認為，隨著年歲與經歷累積，成年人在面對感情時，已不再是年少時的義無反顧，而是多了一份思考、理解與尊重。這也是他選擇在巴黎拍攝MV的原因，希望透過這座象徵愛情的城市，呈現內斂而深刻的情感，而不只是表面的浪漫。

〈守候〉MV採取「雙城敘事」，張信哲的故事線發生在巴黎，女主角鍾瑶則身處台北，且MV裡藏有重要的文學線索。張信哲透露，片中的法語口白靈感來自法國思想家西蒙・波娃（Simone de Beauvoir），MV中角色所閱讀的書籍，正是她的作品《越洋情書》。拍攝團隊更以紀實方式，取景拍下波娃的墓地，將哲學、文學與成熟愛情觀巧妙融入影像之中，為作品增添思想深度。

這趟巴黎拍攝行程，張信哲特別帶著母親與弟弟同行，讓工作之餘成為難得的家庭旅行，展現溫暖孝順的一面。隨著〈守候〉MV上線，也象徵「未來式 Our Story」巡演於2025年正式圓滿收官。張信哲同時預告，音樂旅程並未就此結束，2026年將再度啟航，前進紐西蘭與澳洲開唱，持續用音樂陪伴歌迷前行。

