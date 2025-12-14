巡演狂撒63億獎金！泰勒絲親筆寫感謝信 舞者領2300萬、司機也有320萬

泰勒斯紀錄片拍下她發給團隊獎金，讓所有人羨煞。翻攝X/TSwiftNewsJP



天后泰勒絲（Taylor Swift）才結束世界巡演，Disney+便順勢推出巡演紀錄片《The End of an Era》，其中一段內容，讓不少民眾看到傻眼。因為，2024年12月，就有外媒披露她在《Eras Tour》世界巡演期間，總共發出高達 1億9700萬美元（約新台幣63億元），近日公布的畫面中，泰勒絲親自發感謝信給團隊工作人員，每個人感動不已，據傳舞者可領到2300萬台幣、卡車司機也可領到320萬台幣的獎金。網友也大讚泰勒斯霸氣，「有這種老闆，做夢都會笑醒。」

近日Disney+推出巡演紀錄片《The End of an Era》，在紀錄片第二集中，泰勒斯透露，每跑完一個巡演階段，包含舞者、樂手與工作人員在內的所有團隊成員，都會收到獎金與她親筆寫下的感謝卡。

花數周手寫感謝卡片 「一起打拚的人就該分到更多」

泰勒絲在片中直言，「獎金日對我來說非常重要，因為我想建立一個標準——巡演賺得越多，在路上一起打拚的人就該分到更多。」她也不諱言，這些工作人員長時間離家、日夜顛倒，只為把每一場演出做到最好，「他們真的非常努力，也都是各自領域最頂尖的人。」

Disney+推出泰勒斯巡演紀錄片《The End of an Era》。翻攝X/TSwiftNewsJP

甚至泰勒斯還會為每位團隊成員手寫卡片，這個過程更花費泰勒斯數周的時間，她笑說，寫信的過程其實很療癒，會一邊想像大家巡演結束後回到生活的樣子，「想到他們終於能陪孩子、陪家人，那種心情就像聖誕節早上，終於可以好好說一句謝謝。」

紀錄片中一名舞者卡麥隆・桑德斯（Kameron Saunders）在鏡頭前讀出自己的卡片內容，信中泰勒絲寫道：「我們真的走遍了世界，閃耀在舞台上，但也錯過了很多和家人在一起的時間。感謝不是只存在銀行帳戶裡，但這筆XXX美元，想讓你知道我有多感激。」實際金額雖被後製消音，但長長的嗶聲也讓粉絲猜測數字相當驚人，現場所有工作人員聽完也都驚訝不已，所有人集體落淚，向泰勒斯表達感謝。

不只舞者，連製作助理拿到紅包時都震驚到直呼「我快昏倒了」。 根據外媒報導舞者每人分得75萬元美金（2300萬台幣），50名卡車司機分別獲得10萬美金（310萬台幣），總計發出1.97億美元（約63億台幣）的獎金犒賞工作人員。

相關片段在社群平台瘋傳，網友紛紛留言想當泰勒斯的員工。有人笑說：「有這種老闆，我做夢都會笑醒，現在應徵伴舞還來得及嗎？」也有人直接表態：「我去當巡演巴士司機也可以。」另外網友理性分析，認為這筆獎金加上原本的薪資，「不少人真的一口氣變成百萬富翁」。

