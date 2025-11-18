巡護八號完成公海護漁 凱旋歸國

記者郭曉蓓／綜合報導

海洋委員會海巡署艦隊分署「巡護八號」船執行「114年第3航次太平洋公海漁業巡護任務」，昨日返抵國門。海委會主委管碧玲親赴高雄港碼頭，迎接「巡護八號」船同仁凱旋歸來，讚許今年在海巡署及農業部漁業署攜手努力下，圓滿完成3航次遠洋漁業巡護任務，表達誠摯感謝與最高敬意。

管碧玲分享，這次「巡護八號」船登檢人員登上我國遠洋作業漁船時，船長從登檢人員手中滿懷感激地接過特別為體恤遠洋漁民辛勞所準備的水果與慰問品，隨即將水果恭敬地擺上供桌，向神明祈求平安與滿載。這一幕，不僅展現漁民海上工作的艱辛，更讓人深刻感受海巡同仁在每一次任務中所傳遞的溫暖與關懷。

廣告 廣告

管碧玲強調，無論是在萬浬公海，或是在沿海港灣，海巡永遠是漁民最堅強的後盾，這代表著國家的力量與溫度，陪伴每一位辛勤的漁民，讓他們能安心出海、順利作業、平安返港。

管碧玲指出，海巡署「籌建海巡遠洋巡護船發展計畫」第一艘高緯度巡護船「西拉雅號」已在11月2日由總統賴清德親自主持命名下水典禮，該艘巡護船配備有適應高緯度低溫航行設備，未來成軍後，將能在南北緯55度範圍內執法，成為我國履行國際義務、守護公海秩序的重要新戰力，同時也是向國際展現我國「國艦國造、國防自主」的堅強實力與價值。

管碧玲前往高雄港碼頭，迎接「巡護八號」船凱旋歸國。（海委會提供）