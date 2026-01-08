巡邏出「撞」況！年輕警迴轉方向盤打死 自撞分隔島

員警疑似不熟車輛，將方向盤打死，失控自撞分隔島。（圖／東森新聞）





警方巡邏出「撞」況！台東日光大橋下發生車禍，一名分發到台東分局才3個多月的23歲員警，疑似不熟車輛，將方向盤打死，失控自撞分隔島，撞斷號誌牌和路燈桿，警車車頭凹陷毀損，好在沒人受傷，員警沒有酒駕，但維修費讓他擔心，荷包會大失血。

警車路口要迴轉，沒想到下一秒竟然失控衝上分隔島，撞上路燈桿，車頭整個凹了動彈不得，號誌牌也被撞斷，分隔島上的植栽也被壓壞，幸運的是車上員警沒有受傷。

事發就在台東日光大橋下，一名才剛分發到台東分局3個多月的23歲林姓員警，8號早上接到勤務命令後，開著勤務車由南往北，結果迴轉時，疑似因為不熟車輛和路況，不小心方向盤鎖死，就衝上分隔島。

當事林姓員警vs.記者：「沒怎麼樣啦吼，沒有怎麼樣，要迴轉不小心打太死，就撞了。」

撞得這麼大力，警車都毀了，只能出動吊車來救援，林姓員警的同仁獲報後趕到現場，發現林姓員警已經自行脫困，好在沒有受傷，流程還是要走，林姓員警酒測值為零，確定沒有酒駕，但他非常擔心年關將至，車輛維修費會讓荷包大失血。

臺東分局交通小隊長莊敏宗：「本事故未造成人員受傷，員警酒測值為零，詳細肇事原因釐清調查中。」

台東分局強調會加強宣導行車安全，畢竟員警出勤失控撞上分隔島，這回只是車壞人沒事，要是波及他人可就事大。

