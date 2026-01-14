巡邏警攔被偷車輛 駕駛身分是「宜蘭外役監逃犯」

宜蘭縣 / 綜合報導

宜蘭監獄一名黃姓受刑人，去年10月因為罹患癌症申請保外就醫獲准，但是在訪視期間他多次失蹤，被廢止保外就醫，8日他被通知要回監獄也未現身，直到13日他在台北市遭警方逮捕，更查出他外逃期間，涉及侵占車輛、毒駕和偷竊，但黃姓受刑人被逮時，因為宜蘭地檢署尚未發布通緝，警方甚至沒發現，他竟是外逃受刑人，類似案件過往還曾釀成警方死傷，該如何遏止類似情況發生，相關單位還得多加檢討。

警方VS.黃姓男子說：「(下車，下車)。」轎車停在路邊，巡邏員警上前攔查，駕駛神情緊張，遲遲不肯開門，警方VS.黃姓男子說：「(趴下，趴著，趴好)。」被警方帶下車搜索，男子看似精神恍惚，警方追查他不只涉及毒駕，一盤查身分他竟還是一名逃犯，記者VS.黃姓逃犯說：「(為什麼要逃)。」雙手上銬，帶著安全帽低頭不語，被帶進刑警大隊，這名黃姓逃犯因為毒品案件，在宜蘭外役監服刑保外就醫後，月初卻驚傳失聯未返回監所。

廣告 廣告

去年10月，罹患舌癌聲請保外就醫，但訪視期間，他卻多次失聯，12月兩度傳訊要求改善，卻還是四處跑，1月5日外役監廢止保外就醫，6日曾聯繫提醒他要返監，但他說隔天要去回診，8日沒如期回監獄還失聯，隔天外役監函請地檢署發布通緝，檢方12日先持拘票到桃園住家，卻沒逮到人，13日逃犯在台北市落網。

宜蘭監獄副典獄長劉興國說：「告知沒有報到，我們1月9日函知地檢署移請辦理了，毒品(罪)，本刑一年，殘刑是6個月。」保外就醫期間，黃姓逃犯在雙北地區四處晃，還被查到拿著紙袋，到超商偷酒好幾次，這次被逮到全因去年12月，他和朋友借車未還遭提告侵占，但即便台北市警方成功攔截到他，第一時間竟不知他的逃犯身分。

台北市警文山第一警分局偵查隊長楊志宏說：「在車內查獲安非他命等毒品，我們對其實施唾液快篩檢測，是呈現陽性反應。」保外就醫受刑人脫逃在外一週，檢方還未發布通緝，反倒讓不知情的北市警方逮人，受刑人外逃曾釀成重大警察死傷，如今再有類似案件，如何改善單位間的行政「時間差」，恐怕是檢方急需處置的課題。

原始連結







更多華視新聞報導

宜外役監逃犯「保外就醫」未歸！ 侵占朋友車遭逮

保外就醫成逃亡破口？ 竹監受刑人連2天犯性侵強盜案

宜蘭馬路驚魂！男狂揮利器作勢攻擊 駕駛嚇報警

