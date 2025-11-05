巡邏變追劇？警車內看片遭側錄 中市警認怠職各記2申誡

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

巡邏勤務竟變成「看片時間」！台中市第二分局立人派出所2名員警昨（4）日晚間執勤時，竟將巡邏車停在華美街路邊觀看影片，疑似追劇，還被路人近距離側錄，影片曝光後引發熱議。警方證實2人確有違反勤務紀律，已各記申誡2次，並追究主管管理不當之責。

根據畫面，當時2名員警坐在巡邏車內，坐在前乘客座的警員拿出手機點開一段影片觀看。（圖／翻攝 社會事新聞影音）

根據畫面，當時2名員警坐在巡邏車內，坐在前乘客座的警員拿出手機點開一段影片觀看。一旁拍攝民眾懷疑他在「追劇」，便上前詢問：「員警編號幾號？」、「哪一間派出所的？」該名警員如實報出單位與編號。

對此，第二分局回應，經查當時員警是停車接聽電話並確認公務訊息，副駕駛座的余姓員警手機跳出影音通知後「順手點開查看」，並非刻意追劇。不過警方也坦言，2人確實未在執行取締勤務期間保持專注，已違反勤務紀律。

分局強調，員警在勤務期間應全程專注維護治安與交通秩序，「即使僅短暫查看影音內容，也屬不當行為」。目前除對兩人各記申誡2次外，也要求派出所主管加強督導，避免類似情形重演。



