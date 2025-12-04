巡邏車違規迴轉 駕車員警吞下1張罰單 並依規定查處

基警四分局中山派出所巡邏車急忙出勤，雖開警示燈但無鳴笛，直接跨越雙黃線違規迴轉，駕車員警被開單告發，並依規定查處。（自臉書基隆人社團翻攝）

基警四分局中山派出所巡邏車於3日急忙出勤，雖開警示燈但無鳴笛，直接跨越安一路段的雙黃線違規迴轉，嚇到當時直行車輛的駕駛人，巡邏車違規影像經PO到網路社群，基警四分局查證後，開單告發駕車的員警，並將依規定查處。

基警四分局中山派出所於3日上午9點多接獲報案，員警便駕駛巡邏車欲趕赴事故現場處理。結果，執勤員警駕駛巡邏車時，雖開警示燈但無鳴笛，直接在派出所駐地旁的安一路段違規跨越雙黃線迴轉，嚇到1名直行車輛的駕駛人，便將巡邏車違規影像PO上網路社群。

基警四分局對於巡邏車違規一事進行調查後，分局交通組組長林彥樺表示，因員警接獲報案，急於趕赴現場處理事故，雖巡邏車在執行公務期間全程開啟警示燈但未嗚笛，行駛途中確有違規迴轉的情形，該分局查證屬實，將依規定予以查處，並依法製單舉發。

基警四分局表示，該分局將持續要求員警執行勤務駕駛車輛應遵守交通安全規則，以確保用路人行車安全。