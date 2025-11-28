巡邏遇急鳴喇叭 三重警助外籍家庭即刻送醫

《圖說》員警見小朋友身體不適 立即協助開道護送幼子就醫。〈三重分局提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】一對外籍移工夫妻，神情焦急，向正在執行巡邏勤務的三重警分局永福派出所警員李岳霖不停鳴按喇叭示意求助，表示其年幼子女突發高燒、身體不適，因不熟悉本地道路及就醫流程，一時慌張無助，急忙求助。經以警示燈號迅速引導該車前往市立聯合醫院三重院區急診室，使孩童得以及時接受醫療照護。

三重分局長黃國正表示，警方除打擊犯罪外，更肩負服務民眾、保障生命安全的重要任務。此次即時的暖心行動，不僅展現警察的專業與熱忱，也突顯三重警察「警民同心、守護城市」的核心價值。

《圖說》自小客車乘客見到員警急忙示意需要求助。〈三重分局提供〉

他表示，警員李岳霖了解狀況後，立即安撫夫妻情緒，並主動協助開道引領自小客車，沿途保持安全車距、以警示燈號提醒其他用路人，迅速引導該車前往市立聯合醫院三重院區急診室，使孩童得以及時接受醫療照護。

外籍移工夫妻在順利抵達急診室後，頻頻向員警表達感謝之意，表示若非警方即時協助，恐延誤就醫時機。