工人丟菸蒂釀災 大樓竄火 警消扛水線爬26樓救災

警消人員全副武裝扛著水線徒步奔赴廿六樓頂，終於確認火源位置，立即出水灌救。(讀者提供)

記者王勗∕台南報導

位於安南區長和路一段某大樓建案於本月十六日晚間發生火警，頂樓竄出明火及濃煙，警消人員獲報到場，全副武裝扛著水線一路爬到樓頂，再頂樓屋突處發現火點，歷經近兩小時終於撲滅火勢，經調查發現竟是工人隨手丟的菸蒂引燃太空包垃圾導致，消防人員也特別呼籲業者注重防火安全、避免釀災。

十六日晚間，安南區長和路一段與環管路口新建大樓工地冒出火煙，警消人員獲報到場只見廿六樓竄出火光，南市消防局陸續動員廿八車六十九人到場灌救，初步清查並無人受困，救災人員立即出水搶救。然而現場消防設備尚未建置完全，且起火點位置已超過雲梯車範圍，警消人員只能扛著水線徒步上樓，累到「懷疑人生」。

所幸救災人員訓練有素，完成水線架設後，同時從鄰棟建築出水，一小時餘順利撲滅火勢，初步清查，現場燃燒廿六樓往上棧板、廢棄物等，燃燒面積約卅平方公尺，經查起火原因與工地施工管理有關，竟是因工人丟棄的菸蒂火星，引燃太空包內垃圾導致本次火災。