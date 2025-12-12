工人喝保力達B 酒駕沒開大燈露餡酒測值0.50

〔記者鄭景議／台北報導〕36歲的孫姓工人，前日飲用3杯保力達B後自以為休息時間足夠，晚間駕車行駛在台北市南港區街頭。他因未開啟大燈露餡，遭南港分局員警在南港路一段2巷與經貿一路口攔停，經實施酒測，酒測值高達0.50MG/L，遠超法定標準。全案訊後將孫男依公共危險罪移送士林地檢署偵辦。

南港分局表示，員警前日晚間6時許巡邏時，見一輛轎車未開啟大燈行駛，顯有危害道路行駛安全之虞，於是將車攔停。經駕駛降下車窗，員警發現36歲孫男渾身散發濃厚酒氣，且眼神渙散，對其實施酒測，酒測值竟高達0.50MG/L。

經警方調查發現，孫男當天下午2時許在工地福利社飲用3杯保力達B完畢後，就在原地休息。他原以為休息時間已足夠，約晚上6時起身開車返家，沒想到一上路就因為沒開啟大燈遭警方查獲酒駕公危。

南港分局分局長許城銘呼籲，民眾如有飲酒，應請找「指定駕駛」或「搭乘計程車」。警方將針對易發生酒後駕車或酒後肇事之地區、路段與時段，加強取締，以防制酒後駕車交通事故發生，維護民眾生命財產安全。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

