工人坐吊臂「0防護高空嬉戲」 勞動部稽查勒令部分停工

記者朱俊傑、何正鳳／屏東報導

屏東有民眾拍到一個工地，吊車高高吊起一堆建材，建材上面竟然還坐著一名男子在嬉戲，他身上沒有任何的防護措施，看起來相當危險。今（2）日上午勞動部南區中心派人到現場稽查，先讓廠商部分停工，針對缺失檢查，可裁處雇主最高30萬。

屏東一名工人沒有配戴任何安全防護措施，坐在高吊的建材上嬉戲。

屏東這個工地，吊車吊著建材板模，上面竟然有一名男子跨坐在板模上面，懸在半空中隨著吊繩左右搖擺，男子看起來嘻嘻哈哈，最後板模下降要落地，男子還做出了類似牛仔騎馬的動作，他把安全當兒戲，卻讓旁人替他捏把冷汗。

廣告 廣告

其他工地人員：「因為那天我們在忙別的，他們那邊他們在吊東西，我們不知道，就是沒看到，看到我們就罵了。」

在工地無視安全玩鬧，離地看起來有好幾層樓高，男子身上完全沒有任何防護，安全帽、安全鎖扣似乎都沒有，萬一墜落可能重傷或喪命，勞動部南區中心稽查人員到場了解狀況。

工地雇主將被開罰3萬到30萬的罰鍰，而這名男子也丟了工作。

勞動部南區職災中心稽查人員：「針對我們看到的影片上的缺失，我們依規定去裁處，罰都是3到30萬，現場請他們先部分停工。」

屏東縣政府農業處產銷科長藍謙：「將此人調離工區，針對廠商的部分，我們也會給予扣款。」

根據職業安全衛生法規定，高度2公尺以上作業未使用安全帶、安全帽等防止墜落危險的防護措施，可以處雇主3萬到30萬的罰鍰。據了解這名男子現在丟了工作，因為他的脫序行為老闆要面臨罰鍰，恐怕他現在應該很後悔，實在虧大了。

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

信義區大樓驚見女子狂丟雞蛋！失控怒斥「快讓開」 上班族全嚇傻

驚悚影片曝光！19歲男攀樹空降獅子園區 遭母獅活活咬死

一年燒3次！台南城西二期掩埋場「蓄熱1個月」再竄火 黃偉哲：無石棉瓦

台東太麻里疑一名外籍男騎車晚間「突摔飛猛撞水泥牆」…送醫搶救不治

