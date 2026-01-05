工人屋頂施工沒防護？！ 民眾驚見未綁安全繩

工人在屋頂上安裝太陽能板。（圖／翻攝自新竹大小事臉書）





有民眾目擊，在新竹縣立體育館的屋頂上，有4名工人進行太陽能板的施作工程時，沒有任何的防護措施。民眾就擔心他們會因為新竹風太大，失去重心而摔落。

4名工人在斜斜的屋頂上安裝太陽能板，仔細一看，施工中的工人似乎都沒有防護措施，目擊民眾為他們捏了把冷汗。

事發在新竹縣立體育館的屋頂上，幾名工人進行太陽能板施工，但從遠處看，他們疑似都沒有做防護措施。民眾很擔心，新竹的風大最有名，如果被強風一吹，失去重心不小心掉下來怎麼辦。但工人澄清，太陽板施工的安全防護有特殊設計。

現場施工人員蔡先生：「我們拿東西齁，有時候太陽能板單手，當然重量不會很重啦。可是這邊新竹的風還是有，還是要兩手搬著，然後慢慢慢慢走，纜繩在這邊齁，掛著這樣子走，纜繩在下面。」

現場施工人員表示，安全纜繩是綁在腰上，是可以隨著地上特殊路徑移動的，所以無法明顯看到。但民眾所拍攝的影片，卻仍不見連接地板的安全繩。

新竹縣立體育館大約8層樓高，工人在上面施工有一定風險，是否是因距離太遠，視覺落差引發誤會，還是工人根本便宜行事。縣府也表示，第一時間已先要求停工進行了解，若真有違規將立即開罰。

