工人打算「把撿到的邊境牧羊犬煮來吃」下一秒，她做的事讓全網激讚

大陸中心／唐家興報導

江蘇女子一念善心救了邊境牧羊犬。（圖／翻攝自微博）

狗是人們最忠心的朋友，現代不少人甚至把寵物當家人一樣照顧。然而，近日中國蘇州市一名女子在用餐時，意外聽見隔壁的裝修工人想要將撿到的邊境牧羊犬煮來吃，這讓她大吃一驚，聽見這段對話的瞬間，她人生也彷彿被推入一場與命運相關的相遇：她的心，在那一刻被狠狠揪住。

「女子聽見『要把狗煮來吃』的瞬間」

據陸媒《縱覽新聞》報導，日前，江蘇蘇州一名女子坐在餐館角落吃飯時，隔壁桌的裝修工人談笑聲不斷，但一段對話卻讓她瞬間停下手中的筷子。「這邊牧過幾天就煮來吃…」女子愣住了，裝修工人為何會帶著這樣一隻高智商的牧羊犬？又怎麼會把牠視為食材？出於心疼、好奇與直覺的不安，她忍不住上前詢問。工人們坦言，這是他們在路邊撿到的狗，不想養，過幾天就打算宰掉。

那一刻，她的心像被什麼狠狠拉住，彷彿看到了一條無助生命正站在命運邊緣。

「她掏出了2200元，只因『不忍心』」

女子沒有多想，只覺得不能讓一條如此溫馴、乾淨又聰明的邊境牧羊犬被送上烹煮台。於是，她掏出人民幣500元（約新台幣2200元），把狗買了下來。那是一種本能，不是交易，而是搶救。帶著狗離開店門口後，她立刻帶牠去洗澡、打疫苗。狗狗乖巧地貼著她，好像知道自己終於不用再害怕。

「晶片響起時，她知道：牠是有人等的孩子」

很意外地，這隻邊牧有配戴晶片，在掃描晶片那一刻，螢幕跳出的聯絡方式讓女子怔住：牠不是流浪狗，而是有人在等、有家可回的孩子。

原來，這隻邊牧是追著流浪狗跑遠後走失，主人找了好幾天仍不見蹤影。當女子聯繫上對方時，電話那頭傳來顫抖的驚喜與感激。而原主人也將狗狗領回，並將買狗的人民幣500元，以及洗澡、打疫苗等花費還給這名女子。狗狗也終於能回家：重回那個牠記得的世界。

重回主人懷抱，狗狗開心地笑了！（圖／翻攝自微博）

「網友：幸運的不是狗，是遇到她」

事件曝光後，大批網友留言：「如果不是她，後果不敢想」、「這女生真的救了一條命」、「邊牧那麼聰明，怎麼捨得吃」、 「遇到好心人是牠的福氣」。

也有人提醒飼主，活潑的邊牧容易追逐奔跑，「一定要牽繩，不然一轉頭就跑沒影」。

「邊牧，被稱為『犬界第一智商』的孩子」

邊境牧羊犬原生於英格蘭與蘇格蘭邊界，精力旺盛、易學指令，是全球公認的高智商犬種，智力相當於6至7歲孩子。因此也格外容易因好奇或追逐而跑遠。

而這次的救援故事，也再次提醒大眾：流浪與走失之間，只差一條牽繩；而一條生命的命運，也可能因一位善意的選擇而改變。

