工人打算「把撿到的邊境牧羊犬煮來吃」下一秒，她做的事讓全網激讚
大陸中心／唐家興報導
狗是人們最忠心的朋友，現代不少人甚至把寵物當家人一樣照顧。然而，近日中國蘇州市一名女子在用餐時，意外聽見隔壁的裝修工人想要將撿到的邊境牧羊犬煮來吃，這讓她大吃一驚，聽見這段對話的瞬間，她人生也彷彿被推入一場與命運相關的相遇：她的心，在那一刻被狠狠揪住。
「女子聽見『要把狗煮來吃』的瞬間」
據陸媒《縱覽新聞》報導，日前，江蘇蘇州一名女子坐在餐館角落吃飯時，隔壁桌的裝修工人談笑聲不斷，但一段對話卻讓她瞬間停下手中的筷子。「這邊牧過幾天就煮來吃…」女子愣住了，裝修工人為何會帶著這樣一隻高智商的牧羊犬？又怎麼會把牠視為食材？出於心疼、好奇與直覺的不安，她忍不住上前詢問。工人們坦言，這是他們在路邊撿到的狗，不想養，過幾天就打算宰掉。
那一刻，她的心像被什麼狠狠拉住，彷彿看到了一條無助生命正站在命運邊緣。
「她掏出了2200元，只因『不忍心』」
女子沒有多想，只覺得不能讓一條如此溫馴、乾淨又聰明的邊境牧羊犬被送上烹煮台。於是，她掏出人民幣500元（約新台幣2200元），把狗買了下來。那是一種本能，不是交易，而是搶救。帶著狗離開店門口後，她立刻帶牠去洗澡、打疫苗。狗狗乖巧地貼著她，好像知道自己終於不用再害怕。
「晶片響起時，她知道：牠是有人等的孩子」
很意外地，這隻邊牧有配戴晶片，在掃描晶片那一刻，螢幕跳出的聯絡方式讓女子怔住：牠不是流浪狗，而是有人在等、有家可回的孩子。
原來，這隻邊牧是追著流浪狗跑遠後走失，主人找了好幾天仍不見蹤影。當女子聯繫上對方時，電話那頭傳來顫抖的驚喜與感激。而原主人也將狗狗領回，並將買狗的人民幣500元，以及洗澡、打疫苗等花費還給這名女子。狗狗也終於能回家：重回那個牠記得的世界。
「網友：幸運的不是狗，是遇到她」
事件曝光後，大批網友留言：「如果不是她，後果不敢想」、「這女生真的救了一條命」、「邊牧那麼聰明，怎麼捨得吃」、 「遇到好心人是牠的福氣」。
也有人提醒飼主，活潑的邊牧容易追逐奔跑，「一定要牽繩，不然一轉頭就跑沒影」。
「邊牧，被稱為『犬界第一智商』的孩子」
邊境牧羊犬原生於英格蘭與蘇格蘭邊界，精力旺盛、易學指令，是全球公認的高智商犬種，智力相當於6至7歲孩子。因此也格外容易因好奇或追逐而跑遠。
而這次的救援故事，也再次提醒大眾：流浪與走失之間，只差一條牽繩；而一條生命的命運，也可能因一位善意的選擇而改變。
更多三立新聞網報導
用玻璃吸管喝飲料，女子2小時後「滿嘴鮮血」 醫嘆：來不及手術了
美女任雪案黑幕流出：被多人性侵後走向殺戮，她究竟被逼到什麼地步？
簽捐贈立刻移植！母淚訴：「孩子的手還是熱的」中國活摘器官黑幕再現？
從27%跌到不到7%！中國新生兒全球佔比「斷崖式下跌」 年輕人：不敢生
其他人也在看
高市早苗縮了！ 稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」
日本首相高市早苗，今（3）日在日本參議院答詢時公開表明，日本對於1972年《日中共同聲明》宣示的「台灣是中華人民共和國不可分割的一部分」，理解並且尊重，立場沒有任何改變。（葉柏毅報導） 綜合日本中廣新聞網 ・ 5 小時前 ・ 405
三明治族為滿足長照需求 台中西屯搬到嘉義竹崎「最不習慣1天遇不到10個人...」｜好宅報報
為了幫岳父岳母尋覓安度晚年的住所，三明治族韓大哥在14年前做出重大決策。夫妻倆帶著一家老小，舉家從台中西屯都會鬧區，搬遷到毫無地緣關係的嘉義竹崎，斥資約1000萬元，購入屋齡6年的2層樓近百坪透天厝，展開甜蜜與辛苦參雜的長照人生，甚至在今年意外開啟事業第二春。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 31
被爆當高志綱小三！ 林倪安闖東蛋「劈腿拍照」引發爭議
中職統一獅教練團成員高志綱日前被爆婚外情，對象正是一名女網紅林倪安，而林倪安過去的爭議也再次被挖出來討論，像是在去年年底世界棒球12強賽，中華隊奪冠後，她卻以「非眷屬」身分進入球場內劈腿擺拍，還高調將照片釘選在IG主頁，當時就引發球迷質疑。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 4
濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 398
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 169
冷空氣強度調強「台北低溫預測下修」！「這時」有快速降溫訊號
今（3）日東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸及宜蘭地區為有短暫雨天氣，並有局部較大雨勢，北部、花蓮、臺東及屏東會有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨。氣象粉專也提醒，氣象署也將冷空氣強度稍調強，並將台北低溫預測下修。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 2
金宇彬戰勝鼻咽癌迎娶申敏兒！她愛喝1茶41歲逆齡像21歲
韓國演藝圈模範情侶金宇彬與申敏兒，在愛情長跑11年後，今日（11/20）無預警宣布結婚喜訊！金宇彬透過親筆信甜喊：「我要和陪伴我很久的人組建家庭。」兩人挺過男方罹癌低潮，不離不棄的愛情感動無數粉絲。健康2.0 ・ 12 小時前 ・ 3
LINE Pay Money啟動日 支付生態大搬風/法人加碼年終布局 台股放量續漲228點氣勢旺/被動元件火力十足 鈞寶領五檔高掛紅燈｜Yahoo財經掃描
美股在比特幣與AI概念股強彈、殖利率漲勢趨緩、聯準會12月再降息一碼機率逼近九成的激勵下全面走揚，道瓊工業指數上漲0.39%，那斯達克指數上漲0.59%，標普500指數上漲0.25%，費城半導體指數勁揚1.84%。盤面焦點落在科技與半導體族群，資料中心高速連結解決方案商Credo財報與財測優於預期股價飆漲；英特爾在拿下蘋果低階M系列晶片代工訂單的傳聞加持下大漲8.65%；AWS宣布新一代AI晶片將採用輝達NVLink技術，輝達、新思科技續揚；比特幣週一重挫後急彈7%，帶動相關挖礦股與比特幣ETF同步反彈，台積電ADR則在AI情緒回溫下走強1.53%。 亞股今日漲跌分歧，日股續漲1.14%、韓股同步走揚1.04%；而港股下挫1.28%，上證指數同步拉回。 台股部分，今（3）日跟隨國際風向開高走高，加權指數終場大漲228.77點、收27,793.04點，漲幅0.83%，成交值4,406.19億元，上櫃指數也小幅收紅。台積電(2330)在ADR帶動下續攻，收盤站上1,450元，鴻海(2317)小漲收227元；受子公司南亞科(2408)獲利報捷與高階玻纖布題材加持，南亞(1303)表現亮眼，南亞科與華邦電(2344)則在早盤大漲後走勢分歧、收盤一紅一黑。AI伺服器供應鏈買氣不減，廣達(2382)、緯創(3231)、緯穎(6669)續強撐盤，CPO矽光子族群由上詮(3363)強攻漲停、帶動波若威(3163)、華星光(4979)、聯亞(3081)、聯鈞(3450)輪動點火，被動元件則由解禁出關的鈞寶(6155)鎖住漲停，帶著今展科(6432)、華容(5328)、千如(3236)、金山電(8042)全面亮燈。今日盤面科技權值與題材股齊發力，推動台股再度逼近2萬8千點關卡。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
清水地熱、太平山都輸了！宜蘭最夯景點狂吸134萬人，遊客讚：好拍又好玩
宜蘭擁有得天獨厚的自然環境與深厚的文化底蘊，從壯麗的山林景緻、綿延的海岸線，再到保存完整的傳統藝術，提供了豐富多元的旅遊體驗。根據交通部觀光署最新數據顯示，2025年１月至９月期間，宜蘭各大景點吸引了食尚玩家 ・ 12 小時前 ・ 7
考上台大遭「冒名放棄錄取」！竟是遭「同校室友」竄改
生活中心／李明融報導南投一名陳姓學生今年3月錄取台灣大學光電工程學研究所碩士班，並完成網路報到，準備繼續自己前程光明的學業，不料他卻突然被同學告知，他在台大報到網站上的資料竟顯示「錄取取消」，起初陳生以為是遭駭客入侵，沒想到報警後竟發現原來「凶手」是駱姓室友，全程只花17秒就能毀掉先前所有的努力。民視 ・ 6 小時前 ・ 38
中鋼撿便宜好時機？股價10年新低股東不減反增 他揭後勢：定存股心態要改了
上（11）月金融市場劇烈波動，台股2日以逾200點開高後一路走高，終場加權指數漲221.74點，收在27564.27點，漲幅0.81%，其中台積電（2330）、台達電（2308）等收紅，聯發科（2454）收黑。另一方面，中鋼（2002）近日一度跌到10年新低點，引發百萬股東擔憂。對此，臉書財經粉專「股人阿勳」今（3）日在臉書分析，這一波對很多「拿中鋼當定存股......風傳媒 ・ 8 小時前 ・ 25
川普簽署《台灣保證實施法案》！國台辦崩潰嗆：強烈不滿、堅決反對
美國總統川普於美東時間12月2日正式簽署《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），法案要求國務院定期檢視及更新和台灣的交往準則。對此，國台辦今（3）日又崩潰開嗆，粗暴干涉中國內政，表示強烈不滿和堅決反對。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 149
獨家／「老娘不是吃素的」！濱崎步用空場之夜證明什麼是巨星
日本天后濱崎步上海演唱會被迫取消，上萬名觀眾被迫不能親自欣賞偶像演出。場館不能演出，這本是任何歌手都會離開的舞台，但濱崎步沒有。在空無一人的座位前，她依然握著麥克風，照著原版流程，用百分之百的力量開唱。就如《濱崎步的秘密》傳達的「我沒有力量，是你們讓我站在舞台上。」那一夜濱崎步不只是在表演，更是在證明-真正的巨星，沒有觀眾也會賣力唱完。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 49
NBA》Chris Paul遭洛杉磯快艇解約 控球之神恐提前結束最後一季
NBA美國職籃洛杉磯快艇老將Chris Paul在11月23日宣布，將於2025–26球季結束後正式退役。不過就在近期的快艇客場之旅中，情況突然生變。球團今天（台灣時間12月3日）通知Paul提前返家休息，隨後更發布聲明表示已與他分道揚鑣、解除合約。Yahoo奇摩運動 ・ 3 小時前 ・ 20
看完藍綠白最新民調！林濁水直呼「太奇怪了」一句話示警
《美麗島電子報》1日公布最新民調數據，結果顯示民進黨、國民黨、民眾黨的好感度都3成多，反感度都在49%左右。對此，前立委林濁水看完結果後，今（2）日在臉書示警「對3黨都不是好消息」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 118
在一起越久，越容易開始敷衍的星座TOP4：雙子越熟越隨便，「這星座」愛久了就開始愛理不理
當一段感情走過最初的心動期，進入穩定、熟悉的階段，有些星座不但不會越愛越深，反而開始展現出「越熟越隨便」的真面目。不是不在乎、不是不喜歡，只是他們把你放進了「最安心、最放鬆」的位置，也因此——最容易被忽略、被敷衍。今天就來揭曉：那些越熟越隨便，愛久了就容易開始敷衍的星座 TOP4。bella儂儂 ・ 11 小時前 ・ 2
經典賽／道奇含大谷共9人有望參賽 美媒：對球團沒任何好處
道奇隊日籍球星大谷翔平確定參戰明年經典賽，包含他在內道奇有九名球員有機會參賽，美媒《Dodger Blue》指出，春訓時若出現主力選手「大量離隊」，將對道奇影響巨大，更直言：「選手參加WBC對球...聯合新聞網（運動） ・ 3 小時前 ・ 1
「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨
被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達，報案的就是其中1名嫌犯，他聲稱要幫義父「寶勝」報仇。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 145
高國豪Crossover吃掉嫂子！網酸：餃子好吃嗎
社會中心／李明融報導新竹攻城獅籃球隊明星球員高國豪，去年（113年）遭爆出約二哥高國強妻子劉家菱，雙方隔空交火，後來高國豪與妻子發出4點「最終聲明」事件才逐漸落幕。然而去年底高家一場家庭聚會，高家3兄弟又上演全武行，高國豪遭大哥高聖文、二哥高國強出拳狂扁，高國豪過程中還不滿狂嗆二嫂，3兄弟互告傷害等罪，全案將於近日宣判。事件曝光後，再度掀起討論，大批網友湧入高國豪IG留言問「餃子好吃否～」、「嫂子好吃嗎~」、「開卡」、「你哥為什麼要扁你？」。民視 ・ 1 天前 ・ 21
中職》戰力外「搶手貨」又一人？傳馬鋼吸引複數球隊、兄弟亦盼簽回
各隊60人保留名單公告後，部分戰力外選手已找到新東家，新球季在新舞臺力拚生涯。繼劉時豪、賴智垣轉戰台鋼雄鷹，而林書逸有望和富邦悍將簽約後，中信兄弟名單外的內野手馬鋼，據傳也有不只一支球隊探詢。馬鋼於2020年選秀會第3輪就被中信兄弟選進，以320萬新台幣、60萬激勵獎金的合約條件入隊。加盟近6年，馬自由時報 ・ 5 小時前 ・ 5