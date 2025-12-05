工人拿金屬掃把「摩擦撒旦之母」！下秒被炸飛頭破慘死

社會中心／楊佩怡報導

桃園市大園區今（2025）年9月發生一起爆炸命案，一名宋姓男子在進行儲槽內部清潔作業時，儲槽突然發生爆炸，導致宋男當場身亡。經警消與勞檢單位深入調查，發現爆炸元兇竟是儲槽底部殘留、被稱為「撒旦之母」的三過氧化三丙酮（TATP）結晶物。





桃園一名工人在清潔化學儲槽時，因碰到「三過氧化三丙酮」導致儲槽爆炸。（圖／翻攝畫面）

事件發生在9月10日上午9時許，地點在桃園市大園區五青路上一處鐵工廠。根據《中時新聞網》報導，64 歲張姓負責人當時請來宋男執行儲槽清洗任務；由於儲槽底部存有不明結晶體，宋男當時攀爬鋁梯，手持自製加裝金屬桿的長型掃把進行清掃。不料，底部結晶體疑因與金屬掃把摩擦產生火花和熱能而引爆。宋男因受到強大衝擊波影響，當場被噴飛，後腦勺重摔在地，頭部明顯破裂、身體多處外傷。儘管救護人員緊急包紮並送醫搶救，宋男最終仍不幸身亡。

化學儲槽爆炸，底部破大洞，工人被巨大衝擊力噴飛，傷重不治。（圖／翻攝畫面）

經桃園市政府消防局、警察局及勞動檢查處調查後發現，該鐵工廠當時正承接其他公司轉交的儲槽進行改裝作業，儲槽原本用於貯存異丙醇，事發前槽內已無異丙醇液體，但底部仍有部分結晶物堆積。經警方進一步調查分析發現，該結晶物屬三過氧化三丙酮（TATP）。桃園市政府勞動檢查處在確認結晶物性質後，已將職業災害檢查報告送交勞動部職業安全衛生署審閱備查。勞檢處表示，將持續督促肇事鐵工廠儘速改善工作場所環境並辦理復工，同時將協助轉介專業服務人員，持續關懷和追蹤罹難勞工的家屬，確保後續補償事宜獲得妥善處理。

※補充：三過氧化三丙酮（Triacetone Triperoxide, TATP）， 是一種性質極度不穩定且敏感的烈性炸藥，俗稱「撒旦之母」，在極輕微的摩擦、衝擊或加熱下都可能引爆。

宋姓工人因用自製的掃把，上面加裝金屬桿，結果因摩擦產生熱能進而導致爆炸發生。（圖／翻攝畫面）





