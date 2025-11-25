台中北屯一起驚險工程意外！挖掘機作業不慎挖斷地下瓦斯管，瓦斯瞬間噴發，現場工人見狀狂奔逃命。所幸意外中無人傷亡，消防、警方、瓦斯公司緊急應變，展開長達2小時的搶修工程。監視器畫面還原事發經過，只見怪手才挖了4下，瓦斯就從破裂管線噴出，畫面驚悚，所幸最終化險為夷。

台中工人挖斷瓦斯管 噴氣驚魂急逃命。(圖／TVBS)

台中北屯區發生瓦斯外洩意外，施工廠商移除路樹時，沒發現人行道下有瓦斯管線，當場挖斷，導致瓦斯氣體瞬間外洩，消防局派出多輛消防車到場佈水線戒備，天然氣公司收到通知也到場截斷瓦斯。

廣告 廣告

工人挖路樹「瞬間狂噴」！怪手急倒車 瓦斯外洩驚險片曝。(圖／TVBS)

在台中北屯山西路與榮德路口，一場驚險的瓦斯外洩事件引起了民眾的關注。原本是一項平常的路樹移除工程，卻因為意外挖斷地下瓦斯管線而演變成一場「噴氣秀」。現場噴出的不是表演用的乾冰，而是危險的瓦斯氣體，加上夾雜的塵土，使得場面更加可怕。

工人挖路樹「瞬間狂噴」！怪手急倒車 瓦斯外洩驚險片曝。(圖／TVBS)

根據監視器記錄，事件發生在25日下午4點21分，當時三名工人和一名怪手駕駛正在進行路樹挖掘作業。然而，怪手才挖了四下，地下的瓦斯管線就被挖斷，瞬間噴出大量氣體。現場工人見狀嚇得拔腿狂奔，怪手駕駛也趕緊倒車撤離現場。事件發生後，消防車和消防隊員迅速趕到現場，在周圍佈設水線進行戒備。同時，警方也到場進行交通管制，並通知瓦斯公司人員前來截斷瓦斯供應。四平消防分隊小隊長李郁昇表示，所幸整起事件中沒有人員受傷。

工人挖路樹「瞬間狂噴」！怪手急倒車 瓦斯外洩驚險片曝。(圖／TVBS)

台中市府建設局補充說明，這起工程是由商家自行委外廠商進行，目的是要移除店面前的路樹，有經過相關申請程序。然而，廠商在施工過程中意外挖爆了路樹下方的瓦斯管線，導致瓦斯直接大量噴發。善後工程一直持續到當天晚上，工作人員必須先等廠商完成路樹移除，瓦斯公司人員才能接手修復被損壞的管線。整個復原過程至少花費了兩小時的時間，才讓這場意外事件畫下句點。

更多 TVBS 報導

深夜惡火困住戶！5樓公寓出入口失火 消防奮救17人脫困

玻璃窗驚悚墜落！黑車擦身驚險過 恐怖畫面全都錄

嘉義橋下驚見「斷肢」？ 警消封路垂降搜索「竟是樹枝」

浪漫變大火！包場熱門餐酒館求婚 找廠商放煙火釀災

