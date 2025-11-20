工人搬鐵架突觸電 手緊黏身體收縮同事嚇
台南仁德一間鐵工廠有工人搬鐵架時突然觸電，幸好一旁同事很機警，立刻踹開鐵架，眼見工人的手無法和鐵架分開，同事趕緊關掉電源解救工人，怎麼會發生觸電手緊黏鐵架的情形，物理老師說觸電時肌肉會收縮，手心一收縮剛好握住鐵架，而且會越握越緊，必須等到沒電才會鬆開。
工人要移動鐵架，手碰觸鐵架，當下人跳起來，連跳兩下後身體蹲低，手摸著鐵架無法移動，人還開始縮在一起，一旁同事見狀想用腳把鐵架踢開，發現工人的手還緊黏在鐵架上，趕緊把電關掉，這時工人的手才有辦法鬆開，沒想到會觸電，鬆開後工人嚇到把帽子丟在地上。
鐵工廠老老闆：「人都沒怎樣，把電源拔掉、電關掉，人就沒事了。」
工人觸電，生在台南仁德中正路一段上的一家鐵工廠，技工要作業時不慎觸電，為了防止觸電，技工要搬鐵架前還先戴好手套，準備齊全，沒料到才摸了鐵架就導電。
其他工廠業者：「這種電焊機去弄，戴手套怎麼會黏著，這就你要去了解了，我們沒戴手套也不會這樣。」
物理老師凌永裕：「因為絕緣手套它有一個耐受電壓的上限，它的電壓高到還是可以讓電流，經由你的絕緣手套流過人體，再從另外一端流出，那這時候造成觸電的時候，肌肉會收縮你就會把漏電的物體，緊緊抓住你就會放不開，所以實際上最好的方法就是，你戴著絕緣手套的時候，你用手臂去碰，這樣子觸電會收縮，反而就不會把物體抓住。」
觸電通常會有兩種情況，不是彈開就是被吸住，會發生被吸住的狀況通常會在手心握住東西的時候，因為觸電身體會收縮，緊握住導電體，導致無法脫離觸電狀態，而且電流會使人體麻木，觸電時間越久手抽回來的可能性就越小，工人雖然有戴手套，顯然這個手套無法隔絕電，也還好同事反應夠快，有注意到工人彈開後身體狀態的不對勁，立即斷電解救觸電工人。
更多東森新聞報導
最危險地方最安全？詐騙車手約警局旁面交 狼狽遭逮畫面曝光
台東「網咖大火」狂冒濃煙！ 警鈴大響客人全嚇壞
獨家／火鍋店爆肢體衝突！2男扭打互摔 小孩面前大打出手
其他人也在看
注意溫差！最猛冷空氣快走了 「這一天」高溫恐飆到30度
東北季風持續增強，全台有感降溫！今（19）日清晨最低溫只有11.8度，北部白天高溫也僅20度。中央氣象署指出，這波冷空氣將持續影響至後日清晨，隨後氣溫將戲劇性回升，「這一天」將出現一週中的最高溫，飆到30度，體感如同夏天。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
上櫃最大違約案爆發！「芝蔴街美語」母公司3482萬違約交割 復牌滿月就翻車
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導「芝蔴街美語」母公司新華泰富（5481）近日再度出事。櫃買中心公告，新華11月19日爆出違約交割，由宏遠證券通墾金額高達3482...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
金宇彬、申敏兒宣布結婚！ 交往10年「熬過鼻咽癌」手寫信曝喜訊
韓星金宇彬20日曬出手寫信，宣布與申敏兒結婚！兩人於2015年因為拍攝廣告相識，進而發展成戀人關係，2017年金宇彬罹患鼻咽癌，申敏兒不離不棄，推掉工作專心陪伴治療，戀情可謂演藝圈一段佳話，如今修成正果，眾人紛紛送上祝福。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前
中國人真的從日本消失！日本網友叫好
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論激起中國不滿，祭出多種反制措施包括呼籲民眾別去日本旅遊，航空公司機票、日本飯店乃至郵輪均傳出退訂、行程取消潮。不過，有日本網友對此歡呼叫好...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 4 小時前
惹到道奇巨星大谷翔平？因為「這件事」不再向教士隊致意！
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平在比賽首次上場打擊前都會向敵隊摸一下頭盔致意，不過近日在網路上出現大谷翔平不和教士隊致意的話題，原因竟和「這件事」有關。FTV Sports ・ 1 天前
昔喊「定居上海找房子」挨轟！侯佩岑IP定位曝光不藏了 網全炸鍋
47歲女星侯佩岑結婚生子一度淡出演藝圈，近年積極在大陸發展復出，今年初甚至喊話甚至計畫在上海找房子定居。她昨（17日）在微博平台PO出全新自拍照，被網友發現IP定位顯示為「中國上海」，掀起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
川普為何超愛嘴台灣晶片？專家曝英特爾「救援計畫」：靠偷台積電技術很丟臉
積極展現）「重塑」全球半導體供應鏈的雄心的美國總統川普（Donald Trump）17日才說晶片生意幾乎都被台灣搶走，「這是非常可恥的（disgraceful）」，好消息是它們即將回流到美國；但他19日又說，美國手中的晶片產業被拿走，自己並不責怪台灣。對此，總體經濟學家吳嘉隆今（20）日在臉書指出，川普說起晶片產業又提到台灣，「如此念念不忘？」他更分析，未來......風傳媒 ・ 59 分鐘前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
男不能說的秘密 肛門卡杯子 醫看：太扯了
[NOWnews今日新聞]中部一名男子連續三天腹脹、無法排便，疼痛難耐急赴醫院求診。醫師安排X光檢查時意外發現，他的肛門深處竟卡著一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯口朝下嵌入腸道，導致部分腸段缺...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
父母過世，房產怎麼分配最不傷手足和氣？只有1間房 vs 很多間房，精算師級「分產策略」大公開
會買房子的人，不一定知道怎麼登記。登記時沒想清楚，或上一代登出地球之前來不及妥善分配，導致兒女翻臉，或夫妻財產分配產生糾紛，新聞上多的是藝人、企業後代有類似情況。房屋的贈與、繼承或登記各有學問，但根本關鍵還是避免拿房產來考驗人性！Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
中職／道奇有興趣簽下徐若熙！ 美媒曝有望定位高張力後援投手
味全龍王牌投手徐若熙，今年休賽季行使旅外球員權利，相較於統一獅重砲林安可，已經確定由日職西武獅得標，徐若熙雖然有多支國外球隊表達興趣，但目前還沒有定案，專門撰寫道奇隊消息的《Dodgers Nation》引述報導，道奇隊也對徐若熙感興趣，若想要加盟將比照佐佐木朗希以國際業餘球員簽約。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
醫生提醒：肺癌早期不是咳嗽，這6大異常才是真正的「早期警報」
肺癌早期症狀常被誤解為咳嗽或咳血，但醫界一再強調，真正讓肺癌難纏的，是它在初期幾乎「無聲無息」的特性。專家提醒，肺癌早期的 6 大異常往往不是咳嗽，而是細微卻明確的身體訊號，若被忽略，等咳嗽出現時通常已經錯過黃金治療期。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不怪台灣搶晶片生意！川普突轉貼黃仁勳3句話
不怪台灣搶晶片生意！川普突轉貼黃仁勳3句話EBC東森新聞 ・ 7 小時前
本波冷空氣最強時刻曝光！低溫下探14度 回溫還要等這時
今（19）日、明日兩天東北季風影響，今日中部以北、東北部及東部天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫雨。對此，氣象粉專也示警本波冷空氣最強時刻，提醒民眾要注意穿著。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
青龍獎／玄彬、孫藝真封帝后韓網怒！得獎標準惹議 挨轟：公信力跌谷底
第46屆青龍電影獎昨（19）日晚間在首爾汝矣島 KBS Hall 落幕，《徵人啟弒》抱走最佳影片、最佳導演、最佳女主角、最佳男配角等六項大獎成為最大贏家，但典禮上最受矚目的焦點，全被玄彬、孫藝真夫妻檔同時奪下影帝、影后與人氣獎。雖然在現場收穫熱烈掌聲，卻在頒獎結束後引爆韓國輿論強烈反彈，部分韓媒與網友幾乎呈現一致負面反應。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
經典賽／中華隊又被看低 國際賭盤奪冠賠率倒數第5
2026年世界棒球經典賽將在3月開打，國際賭盤紛紛展開預測，其中中華隊繼去年世界12強棒球賽後再次不被看好，全部20個參賽國中奪冠陪率倒數第5。 作為轉播單位之一的《FOX Sports》撰文分...聯合新聞網（運動） ・ 6 小時前
台股反攻「這族群」卻萎了？輝達財報優於預期「這檔」盤中閃現跌停 炸43萬成交殺量
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導輝達（NVIDIA）亮眼財報帶動台股今（20）日舉起反攻大旗，加權指數順利重返27,000點，多檔個股揚起多頭攻勢，然而記憶體族...FTNN新聞網 ・ 1 小時前