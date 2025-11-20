工人搬鐵架突觸電 手緊黏身體收縮同事嚇

台南仁德一間鐵工廠有工人搬鐵架時突然觸電，幸好一旁同事很機警，立刻踹開鐵架。（圖／社會事新聞影音授權）





台南仁德一間鐵工廠有工人搬鐵架時突然觸電，幸好一旁同事很機警，立刻踹開鐵架，眼見工人的手無法和鐵架分開，同事趕緊關掉電源解救工人，怎麼會發生觸電手緊黏鐵架的情形，物理老師說觸電時肌肉會收縮，手心一收縮剛好握住鐵架，而且會越握越緊，必須等到沒電才會鬆開。

工人要移動鐵架，手碰觸鐵架，當下人跳起來，連跳兩下後身體蹲低，手摸著鐵架無法移動，人還開始縮在一起，一旁同事見狀想用腳把鐵架踢開，發現工人的手還緊黏在鐵架上，趕緊把電關掉，這時工人的手才有辦法鬆開，沒想到會觸電，鬆開後工人嚇到把帽子丟在地上。

鐵工廠老老闆：「人都沒怎樣，把電源拔掉、電關掉，人就沒事了。」

工人觸電，生在台南仁德中正路一段上的一家鐵工廠，技工要作業時不慎觸電，為了防止觸電，技工要搬鐵架前還先戴好手套，準備齊全，沒料到才摸了鐵架就導電。

其他工廠業者：「這種電焊機去弄，戴手套怎麼會黏著，這就你要去了解了，我們沒戴手套也不會這樣。」

物理老師凌永裕：「因為絕緣手套它有一個耐受電壓的上限，它的電壓高到還是可以讓電流，經由你的絕緣手套流過人體，再從另外一端流出，那這時候造成觸電的時候，肌肉會收縮你就會把漏電的物體，緊緊抓住你就會放不開，所以實際上最好的方法就是，你戴著絕緣手套的時候，你用手臂去碰，這樣子觸電會收縮，反而就不會把物體抓住。」

觸電通常會有兩種情況，不是彈開就是被吸住，會發生被吸住的狀況通常會在手心握住東西的時候，因為觸電身體會收縮，緊握住導電體，導致無法脫離觸電狀態，而且電流會使人體麻木，觸電時間越久手抽回來的可能性就越小，工人雖然有戴手套，顯然這個手套無法隔絕電，也還好同事反應夠快，有注意到工人彈開後身體狀態的不對勁，立即斷電解救觸電工人。

