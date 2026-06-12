工人操作機台頭部遭夾不治 中市府勒令停工將開罰

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（中央社記者趙麗妍台中12日電）台中市神岡區和睦路一家金屬加工製造業，今天下午傳出工安事故，員工操作沖壓機時頭部遭機台夾傷、送醫不治。市府勞檢處稽查要求停工改善，違反職安法部分將依法開罰。

台中市消防局今天下午1時3分獲報，神岡區和睦路一家金屬加工製造工廠，有工人受傷。報案人表示，1名員工操作沖壓機時頭部遭機台夾傷，大量出血且沒有呼吸心跳。消防獲報後立刻派員前往搶救，同時線上指導DA-CPR及操作AED。

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救護人員到場發現傷者已無呼吸心跳，頭部有約8公分撕裂傷，給予急救處置後送醫。患者到院前無生命徵象，經搶救後宣告不治。

台中市政府勞動檢查處透過文字稿說明，派員實施職業災害檢查，該公司進行金屬儲水桶沖壓機異常排除作業，因沖壓機未停止相關機械運轉，且作業過程中啟動開關，致罹災者頭部遭沖壓機模具夾傷，送醫不治。

勞檢處指出，已要求停工改善，違反職業安全衛生法部分，將處新台幣3萬以上30萬元以下罰鍰，並視違法情節移送司法機關參辦。（編輯：黃名璽）1150612